Nessuno ti vuole? Ti prendiamo noi | Ibra e Furlani ingaggiano l’ex stella della Serie A: in rossonero per rinascere

Il Milan, impegnato a concludere bene questa stagione, è già al lavoro anche per la prossima in cui potrebbe contare su un ex del nostro campionato.

La stagione del Milan ha ancora molto da dire e un bilancio definitivo potrà essere espresso solo al termine di un’annata, fin qui, piena di alti e bassi, ma con un 2024 decisamente migliore rispetto agli ultimi mesi del 2023. Mesi in cui, soprattutto tra fine ottobre e metà novembre, i rossoneri si sono giocati la possibilità di lottare fino all’ultimo con l’Inter per lo Scudetto.

Ora, grazie a tre mesi di inizio 2024 decisamente positivi, i rossoneri sono riusciti a riconquistare il secondo posto, a scavalcare la Juventus e ad essere la squadra da prendere come riferimento dall’Inter per parametrare le distanze e fare i conti su quando vincere lo Scudetto.

Tricolore, ma soprattutto seconda stella, che il Milan si augura vivamente non venga festeggiato proprio in occasione del derby di ritorno in programma lunedì 22 aprile. Obiettivo, questo, molto chiaro per i rossoneri che proveranno anche a difendere il secondo posto in classifica fino alla fine del campionato.

Poi, ovviamente, resta l’obiettivo primario di questa seconda parte di stagione che è l’Europa League. I rossoneri proveranno ad arrivare fino in fondo e magari riuscire a vincere l’unico trofeo che manca nella loro gloriosa bacheca, ma prima dovranno vedersela con la Roma nei quarti di finale in programma l’11 ed il 18 aprile.

Milan, occhi rivolti sulla prossima stagione

Comunque andrà a finire questa stagione, però, in casa Milan si comincia a pensare già al futuro. Un futuro che ovviamente significa prossima stagione. Non ci sono ancora certezze su quello che sarà il prossimo allenatore, anche se al momento sembrano in risalita le quotazioni di Stefano Pioli.

Quel che è certo, però, è che i rossoneri interverranno massicciamente soprattutto sul reparto offensivo in cui dovrà essere individuato il sostituto di Olivier Giroud e sarà investita la parte più consistente del budget a disposizione. Un’idea per la prossima stagione porta anche ad un’ex stella della nostra Serie A da poco emigrata all’estero.

Mercato Milan, occhi su Zaniolo

Parliamo dell’ex Roma Nicolò Zaniolo su cui il Milan aveva già messo gli occhi nel gennaio 2023 quando l’esterno offensivo azzurro era stato acquistato dal Galatasaray che sborsò poco più di 20 milioni di euro al club capitolino. L’allora dirigente rossonero, Paolo Maldini, provò a prenderlo, ma poi non se ne fece più nulla.

Il nome di Zaniolo potrebbe però tornare di attualità in casa Milan. Il 24enne, attualmente in prestito all’Aston Villa, non verrà riscattato dagli inglesi e tornerà quasi sicuramente in Turchia durante la prossima estate. Lui ha già espresso la sua volontà di tornare a giocare in Serie A ed i rossoneri, al momento, sembrano quelli maggiormente interessati al suo acquisto. Il Galatasaray chiede almeno 20 milioni, vedremo se Furlani e Ibra decideranno di affondare il colpo.