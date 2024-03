Ha già prenotato il suo vecchio appartamento | Salah a sorpresa: torna in Serie A, arriva l’annuncio del club

Il campione egiziano, che quasi sicuramente a fine stagione lascerà il Liverpool, potrebbe tornare nel campionato che lo ha lanciato.

Gli esordi tra Basilea e Chelsea in cui aveva già fatto intravedere tutte le sue potenzialità che però erano ancora abbastanza inespresse. A crederci alle sue qualità, però, è prima di tutto la Fiorentina che lo acquista in prestito nel gennaio 2015, ma poi soprattutto la Roma che, nell’estate successiva, lo fa sbarcare nella Capitale.

I giallorossi lo riscattano dal Chelsea dopo un anno per circa 20 milioni di euro – compresi i 5 pagati per il prestito l’estate precedente – e se lo godono per un paio di stagioni dove, in un attacco composto anche da Edin Dzeko, con Francesco Totti ormai relegato in panchina, mostra tutte le sue fenomenali doti da dribblatore e goleador.

Con la Roma sono 34 gol in 83 partite totali, tra tutte le competizioni, ma soprattutto Salah fa capire a tutti che è un giocatore pronto per vincere tutto e giocare nei club più importanti a livello europeo. Non è un caso se Klopp lo chiede con insistenza e, nell’estate del 2017, il Liverpool lo acquista per circa 42 milioni di euro proprio dal club giallorosso.

Una cifra che poteva anche essere superiore e su cui la Roma ha avuto mille rimpianti negli anni successivi. Questo perché da lì in poi, Mohammed Salah diventa un giocatore formidabile ed entra stabilmente tra i 5-10 migliori calciatori al Mondo. Con i Reds vince tutto, in Europa ed in Inghilterra, ma soprattutto diventa uno dei miglior marcatori di ogni epoca del club.

Liverpool, con Klopp va via anche Salah

Sono ben 207 reti in 337 partite, considerando tutte le competizioni, i gol messi a segno da Salah con la maglia del Liverpool, per non parlare dei tantissimi assist con cui ha mandato a segno i compagni. Forse è stato il calciatore più importante del grande ciclo di Klopp a Liverpool e, quasi sicuramente, saluterà in concomitanza con l’addio del suo manager.

Salah, che già durante l’estate scorsa sembrava ad un passo dall’approdare in Arabia Saudita, compirà a breve 32 anni ed è ancora nel pieno della propria forma fisica, ma la sua esperienza a Liverpool sembra essere ormai al capolinea. I Reds si stanno cautelando comprando il suo connazionale Omar Marmoush che sembra ad un passo dall’accordo con il club sei volte campione d’Europa.

Mercato, il Liverpool pensa a Marmoush per sostituire Salah

Stando a quanto riportato dalla BILD, infatti, la dirigenza del Liverpool starebbe preparando, a tal proposito, un’offerta vicina ai 60 milioni di euro per il classe 1999 che quest’anno sta lasciando il segno in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte, con cui ha collezionato 33 presenze e 15 gol.

Su Salah, invece, resta sempre attuale l’interesse arabo, ma ci sarebbe anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A. Il Milan, infatti, potrebbe investire su di lui parte dell’eventuale ricavato di una possibile cessione di Rafael Leao e far dimenticare il portoghese con l’egiziano che ha già dimostrato quanto può essere letale nel nostro campionato.