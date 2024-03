Ci siamo: nuovo terzino destro per la Juventus | Di Lorenzo messo sotto contratto: ma non Giovanni, è il suo erede

Per la Juventus un nuovo rinforzo in difesa, per il ruolo di terzino destro individuato un giovane Di Lorenzo, ma non si tratta del capitano del Napoli

In Serie A stiamo assistendo da alcune stagioni all’abbandono progressivo della difesa a quattro a favore dell’utilizzo di tre centrali e un centrocampo a cinque o con maggiori uomini nella zona centrale, con conseguente perdita d’importanza del ruolo del terzino, preferendo interpreti di spinta e con propensione offensiva sulle fasce piuttosto di concentrarsi sulla fase di copertura.

I terzini destri che si sono imposti nei recenti campionati sono stati Giovanni Di Lorenzo, il quale dopo una lunga trafila in squadre di provincia in Lega Pro, ha avuto la sua esplosione nell’Empoli e la consacrazione al Napoli, dove ha vinto da capitano uno storico Scudetto.

Affidabile, pericoloso da fuori e sempre bravo a inserirsi in area di rigore è il compagno di Nazionale Federico Dimarco, da alcuni anni titolare inamovibile per Simone Inzaghi, in grado di conquistarsi la fiducia dell’Inter a suon di prestazioni positive.

La Juventus è priva di uomini in tale zona del campo e in vista della prossima stagione la dirigenza bianconera sta pensando a un giovane profilo che deve ancora dimostrarsi in grado di reggere il salto di carriera in una Big del nostro calcio.

Terracciano, dal Milan alla Juventus, per il talentino azzurro una possibile nuova cessione

Stiamo parlando di Filippo Terracciano, tra i rinforzi del Milan di questo mercato di gennaio. Arrivato dal Verona, club che ha ceduto più di dieci giocatori presenti in rosa in un solo mese, deve ancora ambientarsi nello spogliatoio rossonero.

Convocato con la Nazionale under 20 italiana, Terracciano ha una buona occasione per mettere minuti nelle gambe. Può essere utilizzato sia come esterno destro difensivo che come centrocampista. Se non dovesse riuscire a convincere Pioli a farlo giocare con maggiore regolarità, potrebbe essere messo sul mercato e la Juventus sembra interessata a valutarlo.

Terracciano si inserisce nella filosofia adottata dalla Juventus nell’ultimo periodo

Juventus che ha impostato una filosofia societaria incentrata sullo sviluppo di un settore giovanile di alto livello e l’esplosione di alcuni giocatori del vivaio, aggregati alla prima squadra o mandati a maturare in prestito, testimonia i frutti di questo lavoro.

Terracciano andrebbe a rappresentare un ulteriore tassello di questo puzzle di cui può giovare anche la Nazionale italiana, con la crescita più rapida di validi interpreti per vestire la maglia azzurra.