Milan, comunicato a sorpresa: ingaggiato ufficialmente a stagione in corso | Pioli non vede l’ora di vederlo al campo

La stagione rossonera ha ancora tanto da dire e il tecnico milanista spera di tirare fuori il massimo da tutta la rosa.

La stagione del Milan, in questi ultimi due mesi, ha ancora molto da dire. In campionato i giochi sembrano ormai fatti. Il primo posto dell’Inter è irraggiungibile e i rossoneri dovranno soltanto evitare di far festeggiare la seconda stella ai cugini al termine del derby in programma il 22 aprile prossimo; così come la qualificazione alla prossima Champions è ormai abbastanza in cassaforte.

I rossoneri, quindi, oltre al derby già citato, dovranno cercare di difendere l’attuale secondo posto che li permetterebbe di poter partecipare alla prossima final four valida per la Supercoppa Italiana. Obiettivi non del tutto significativi, ma che comunque, se raggiunti, potrebbero far vedere la stagione milanista sotto un’altra luce.

Il vero e proprio obiettivo dei rossoneri da qui a fine stagione è ovviamente l’Europa League per cercare di vincere l’unica competizione che manca nella gloriosa bacheca del Diavolo. Le date da segnare in rosso sul calendario milanista sono l’11 ed il 18 aprile prossimi, quando il Milan si troverà di fronte la Roma per un doppio derby di Europa League che promette già spettacolo.

Superare il turno contro i giallorossi significherebbe conquistare la semifinale e avere molte più chance di portare a casa la coppa. I dirigenti del Milan continuano a negarlo, ma molto probabilmente sarà proprio dalla qualità del cammino europeo che si deciderà il futuro di Stefano Pioli.

Milan, i ritocchi nel mercato estivo

A seconda di chi sarà il tecnico rossonero nella prossima stagione, poi, si comincerà a programmare il futuro e la costruzione di una rosa che, per stessa ammissione dell’ad Giorgio Furlani, durante la prossima estate avrà bisogno soltanto di qualche piccolo ritocco dopo la mezza rivoluzione operata durante lo scorso calciomercato estivo.

Ritocchi che però saranno significativi perché dovranno cercare di rendere ancora più competitiva una rosa che necessita di una prima punta importante, anche per l’ormai certo addio di Olivier Giroud, di un terzino, di un centrocampista e di un altro difensore centrale. Il capo scouting rossonero, Geoffrey Moncada è già al lavoro con il suo team per scovare i nuovi Pulisic e Loftus-Cheek.

Milan, ecco il nuovo membro dello scouting

Team di scouting che dalle prossime ore sarà completato da un nuovo profilo che il Milan ha già ufficializzato sui propri canali social e sul proprio profilo ufficiale. Anche in questo reparto i rossoneri danno spazio ai giovani e ingaggiano il 25enne olandese Wes Beuvink.

Il giovane scout olandese lascia il Groeningen, club di seconda divisione, che nel 2019 puntò tutto su di lui perché affascinato dal suo lavoro e dopo averne notato le capacità tramite le analisi che faceva sui giocatori sui propri canali social. Dal 2020 Wes Beuvink è addirittura capo dell’area scouting dei biancoverdi ed ora si appresta a vivere la nuova esperienza italiana.