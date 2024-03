Quello che Inzaghi non ci ha detto: contro l’Atletico ha convinto un giocatore a…firmare per l’Inter | Di chi si tratta

Il tecnico nerazzurro, ovviamente con Marotta e Ausilio, continuano a lavorare sotto traccia in vista della prossima stagione.

Una stagione straordinaria, a tratti storica che è stata solo in parte rovinata, o per meglio dire ridimensionata, dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid. Un’eliminazione che è arrivata soltanto ai calci di rigore, ma che ha mostrato comunque una netta differenza tra la forza dell’Inter in Serie A e quella in Europa.

Mai come quest’anno, infatti, l’Inter si sentiva davvero forte ed in grado di competere con le grandi d’Europa e non soltanto per qualità della rosa. Questa convinzione veniva soprattutto dalla qualità del gioco espresso da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi che in questa stagione hanno saputo quasi sempre imprimere la propria forza, aggressività ed il proprio palleggio agli avversari.

Nelle prossime settimane, però, i tifosi nerazzurri, ma in generale tutto l’ambiente, avranno già dimenticato quanto avvenuto a metà marzo a Madrid, soprattutto a causa della grande gioia che esploderà dopo la vittoria del ventesimo Scudetto e la conquista della tanto agognata seconda stella.

Un campionato dominato dall’inizio alla fine che vede l’Inter con il miglior attacco, la migliore difesa, la migliore differenza reti, il record di clean sheet, il capocannoniere del campionato e la possibilità ancora di realizzare il record di punti di un campionato a venti squadre nell’epoca dei tre punti. Molti di questi primati, inoltre, non riguardano soltanto la nostra Serie A, ma vedono i nerazzurri primeggiare nei cinque maggiori campionati europei.

Inter, continua il grande lavoro di Marotta e Ausilio

Tutto questo è stato ovviamente frutto del grande lavoro svolto dal tecnico Simone Inzaghi, soltanto un anno fa sulla graticola e vicino al licenziamento, ma anche della bravura dei due principali dirigenti interisti, l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta e il direttore sportivo, Piero Ausilio. I due sono già al lavoro per costruire un’Inter ancora più forte in vista della prossima stagione.

Sono già ufficiali, infatti, due grandi colpi, entrambi a parametro zero, ormai la specialità di casa Inter. Si tratta di Mehdi Taremi, attaccante del Porto con il contratto in scadenza a giugno, e Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che arriverà da svincolato. Per mettere la ciliegina sulla torta manca anche l’acquisto di un difensore, magari sempre con la stessa formula.

Inter, ecco il prossimo difensore

L’Inter avrebbe individuato questo profilo nel 28enne spagnolo, Mario Hermoso. Il difensore iberico è abituato a giocare in un difesa a tre e può agire sia da difensore centrale che da braccetto di sinistra. In questa stagione ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League con il suo Atletico Madrid, ma il suo contratto scade a giugno 2024 e non c’è accordo per il rinnovo.

Simone Inzaghi ha già parlato con il calciatore in occasione della trasferta spagnola, cercando di convincerlo ad accettare l’offerta dell’Inter che non sembra spaventata dai 5 milioni di euro netti chiesti dal calciatore per firmare. Su di lui ci sono anche diversi club di Premier, ma al momento i nerazzurri – che non hanno ancora deciso il futuro di Acerbi – sembrano favoriti.