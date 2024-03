Marotta, colpo di scena sul mercato: messo sotto contratto il compagno di Lautaro | Sarà l’Inter più argentina di sempre

Beppe Marotta vuole formare una colonia argentina nella sua Inter, pronta l’offerta per il compagno di Nazionale di Lautaro Martinez

La gestione targata Massimo Moratti ha visto una cospicua flotta di giocatori sudamericani nella rosa dell’Inter. Da Roberto Carlos, Ronaldo e Recoba negli anni ’90 ad Adriano nei primi anni del 2000 fino ad alcuni top player che hanno contribuito alla storica conquista del Triplete nel 2010. Dal portiere Julio Cesar al terzino Maicon fino agli argentini Cambiasso e Diego Milito, decisivo con una doppietta nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco.

Oggi l’attacco nerazzurro è ancora guidato da un argentino, Lautaro Martinez, che è arrivato alla consacrazione definitiva dopo aver vinto il Mondiale con l’Albiceleste in Qatar. In questa stagione una media realizzativa che non aveva mai avuto dal suo approdo in Italia e il titolo di capocannoniere della Serie A che è a un passo.

Lo Scudetto è a un passo, dato il distacco di ben 14 punti dal Milan secondo in classifica, e merito va anche alle tanti reti decisive siglate dal capitano dell’Inter che ha trovato uno splendido feeling con il compagno di reparto Marcus Thuram.

Una stagione da incorniciare per il gruppo guidato da Simone Inzaghi, con il rimpianto dell’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale per mano dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Il debutto con la Nazionale e adesso il ritorno all’Inter: Carboni e la sua maturità

Ha debuttato con la Nazionale argentina Valentin Carboni, tra le sorprese di questa Serie A e tra i migliori dell’ottimo Monza di Raffaele Palladino, decimo in classifica e non lontano dalla zona Europa.

Le prestazioni convincente del giovane hanno convinto il commissario tecnico a convocarlo e a farlo esordire contro la Costa Rica. Per Carboni il rientro all’Inter al termine del campionato e il suo possibile inserimento in pianta stabile nella rosa dei nerazzurri.

L’Inter e l’attenzione verso i giovani da far crescere in prestito

Sono tanti i talenti del settore giovanile interista che sono in prestito tra Serie A e Serie B e che Beppe Marotta sta monitorando per capire se dare loro la chance di essere testati nel ritiro estivo per essere poi aggregati all’organico interista.

Non disponendo delle risorse economiche delle super potenze europee, l’Inter sta cercando di formare un vivaio all’altezza e di dare fiducia a chi dimostra di essere in grado di reggere il palcoscenico importante della Serie A con disinvoltura, tra cui proprio Valentin Carboni che ha stupito tutti nel suo rendimento.