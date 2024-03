De Rossi è una furia: arrivata la rescissione unilaterale del contratto | Evidenti risentimenti in società, scelto il sostituto

Per la parte finale della stagione clima rovente tra la società e l’allenatore, arriva la rescissione del contratto, per De Rossi una reazione di sdegno

Ricomincia il campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e una delle squadre più in forma del momento è la Roma, rigenerata dalla cura De Rossi. Da quando l’ex capitano dei giallorossi è subentrato all’esonerato José Mourinho, a metà gennaio, la sua squadra ha avuto un rendimento da Scudetto con sette vittorie, un pareggio e una sconfitta, portandosi a tre punti di distanza dal quarto posto occupato dal Bologna.

L’ambiente è fiducioso e spera nel ritorno in Champions League, fatto che potrebbe verificarsi anche nel caso della conclusione della Serie A nella posizione attuale qualora l’Italia si confermasse al primo posto del ranking Uefa.

Ancora nove partite da affrontare e tante sfide delicate, dallo scontro diretto contro un Napoli in risalita al derby della Capitale previsto per sabato 6 aprile e dall’esito imprevedibile, dato anche il recente cambio di guida tecnica dei biancocelesti.

Da non dimenticare nemmeno l’impegno internazionale che vede la Roma ancora in corsa in Europa League dove ai quarti di finale è previsto il doppio scontro che vedrà i giallorossi di fronte al Milan per un derby italiano che si prospetta equilibrato e all’insegna dello spettacolo.

Menez rescinde il suo contratto, non è più un giocatore del Bari

Un ex compagno di Daniele De Rossi da giocatore è Jeremy Menez. Il francese ha ufficialmente rotto con il Bari, come ha annunciato in un comunicato ufficiale la società pugliese. Accordo trovato per la risoluzione consensuale del contratto. Per il tecnico della Roma un dispiacere umano lampante data la stima e l’amicizia che lo lega al fantasista transalpino.

Bari che si trova a metà classifica in Serie B, a due soli punti di vantaggio sulla zona play-out ma con un piazzamento play-off che dista cinque lunghezze. Ancora tutto da decidere per il club guidato da Beppe Iachini.

Il triste epilogo di un amore mai sbocciato tra Menez e il Bari

Un’avventura da dimenticare quella nel capoluogo pugliese per l’ex calciatore di Paris Saint-Germain, Roma e Milan, arrivato soltanto la scorsa estate da svincolato dopo il fallimento della Reggina e fortemente condizionato dalla rottura del legamento crociato del ginocchio subita a fine agosto.

Per lui solo dieci presenze con un solo assist come score. L’ultima presenza nel campionato di Serie B in corso risale alla sconfitta del Bari contro il Catanzaro del 27 febbraio.