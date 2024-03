Sentenza ignorata, verrà reintegrato in rosa | Provvedimento in stile-Fagioli: può ancora essere utile alla squadra

Non è preso in considerazione quanto è stato deciso nei mesi precedenti, il giocatore torna in campo e sarà utile per la fine del campionato

Per Paul Pogba quella in corso doveva essere la stagione del rilancio definitivo. Tornato alla Juventus nel mercato estivo del 2022, non è riuscito a vedere molto il campo nel campionato precedenti a causa di diversi problemi fisici che lo hanno costretto per diverso tempo in infermeria. E invece, dopo il convincente debutto di Udine, è arrivata la sua squalifica preventiva in quanto risultato positivo al test anti-doping.

Dopo la sentenza definitiva la carriera del francese è praticamente conclusa così come la sua seconda parentesi in bianconero, decisamente meno fortunata della prima in cui era esploso mostrandosi come i centrocampisti più promettenti d’Europa.

Un altro che, per motivi diversi, ha dovuto soffrire negli ultimi mesi è Boulaye Dia. Nella passata stagione era stato grande protagonista della salvezza della Salernitana, andando in doppia cifra e facendo impazzire le difese di mezza Serie A.

Tra le motivazioni della quasi certa retrocessione dei campani è da additare anche il mancato contributo offensivo del senegalese che doveva essere il perno dell’attacco ma che ha rotto con la società che si è impegnata per evitare un triste epilogo.

Dia torna in gruppo, un giocatore in più per il finale di stagione della Salernitana

Nel disperato tentativo di impedire il ritorno in Serie B, la Salernitana sembra disposta a reintegrare in squadra Dia per questo rush finale di stagione. Come nel caso della Juventus con Nicolò Fagioli, che tornerà disponibile per l’ultima partita di campionato contro il Verona, anche i campani sono pronti ad abbracciare in campo di nuovo un loro giocatore chiave.

Stando alle ultime indiscrezioni, tra le parti ci sarebbe stato un riavvicinamento importante con il calciatore che avrebbe chiesto scusa a squadra e società che vorrebbe venderlo a una cifra importante in vista della prossima stagione.

Le parole della Salernitana in merito alla vicenda che coinvolge Dia

L’amministratore delegato Maurizio Milan ha dichiarato in merito: “C’è un dialogo in corso. Il calciatore ha ammesso delle proprie responsabilità e dei comportamenti non corretti e coerenti con i sani valori del club. Vediamo nei prossimi giorni dove porterà“.

Con il quarto allenatore stagionale, Stefano Colantuono, subentrato all’esonerato Fabio Liverani, la Salernitana si prepara alle ultime nove partite di questo campionato da dimenticare.