De Laurentiis, chi si rivede: il ‘Pipita’ Higuain torna per ricominciare | Sarà lui il nuovo 9 del Napoli: per tutti è il suo erede

Il Napoli punta tutto sul giovane bomber, in molti rivedono in lui le movenze di Gonzalo Higuain, pronto per sostituire Osimhen

Gonzalo Higuain è stato il bomber più prolifico degli ultimi anni in casa Napoli. La punta argentina ha raggiunto il suo apice con la maglia dei partenopei, raggiungendo il record di reti segnate in una sola stagione in Serie A e trascinando la sua squadra a lottare per lo Scudetto, arrendendosi solo di fronte allo strapotere della Juventus nello scorso decennio.

Un modo di giocare molto offensivo quello del Napoli che con Maurizio Sarri ha trovato in Higuain il terminale ideale, una punta letale negli ultimi metri e nemico pubblico numero uno per tutte le difese del campionato.

Lo stadio in visibilio di fronte alle sue gesta e un legame forte con il popolo napoletano, interrotto al momento del suo trasferimento dai rivali della Juventus per una cifra molto elevata che ha consentito ad Aurelio De Laurentiis di costruire l’organico che poi ha vinto lo Scudetto lo scorso anno.

Napoli che si trova nella difficile situazione di dover sostituire Victor Osimhen la prossima estate dato la sua cessione quasi certa. La dirigenza ha messo nel mirino un giovane attaccante, classe 2005, una scommessa da vincere, e possibile erede di Gonzalo.

Dalla Turchia arriva il nuovo Higuain per l’attacco del Napoli

Il suo nome è Semih Kilicsoy, attaccante di 18 anni del Besiktas, autore della rete del pareggio con l’Under 21 turca nel match disputato contro l’Italia a Ferrara pochi giorni fa.

La punta ha siglato 10 gol in 27 presenze e nelle ultime settimane gli osservatori del Napoli e dell’Arsenal lo hanno seguito da vicino e sono rimasti molto colpiti. Il valore di mercato è di circa 10 milioni, una cifra decisamente alla portata.

Le mosse del Napoli per rinforzare il reparto offensivo

Dopo Kvara, georgiano che ha guidato la propria Nazionale alla prima storica qualificazione alla fase finale degli Europei, il Napoli è pronto per puntare su un altro giovane talento proveniente dall’Est Europa.

Probabile che De Laurentiis scelga di piazzare un secondo colpo in attacco per consentire a Semih Kilicsoy di potersi integrare senza fretta ed eccessive aspettative immediate in Serie A. Molto dipenderà da quanti milioni avrà a disposizione per il mercato in entrata.