Devi svuotare il tuo armadietto a Milanello | Tomori, notifica dalla società: lo hanno già rimpiazzato

Tomori pronto per essere ceduto e per cambiare squadra, il Milan lo ha silurato dopo questa stagione deludente, trovato il sostituto

Per Tomori quella in corso è la stagione più deludente da quando si è trasferito al Milan. Problemi fisici lo hanno tenuto lontano dal campo e consentito di avere al momento 27 presenze, condite da tre reti. Il difensore ex Chelsea aveva trovato a Milano la continuità che nella sua prima parte di carriera era mancata, dimostrandosi tra i centrali più validi del campionato.

Un reparto arretrato, quello rossonero, che è reo di aver subito troppe reti, motivo per cui la corsa Scudetto è stata interrotta già al termine del girone d’andata. In questo rush finale la squadra di Stefano Pioli ha recuperato lo stato di forma ottimale, scavalcando la Juventus al secondo posto.

A inficiare sul rendimento dei mesi autunnale è stato il numero record di indisponibili. A Milanello l’infermiera è stata invasa da giocatori, con la dirigenza che si è trovata a correre ai ripari all’inizio del mercato invernale, soprattutto in difesa, richiamando dal prestito Mattia Gabbia e facendo esordire il giovane della Primavera Simic.

Adesso che la rosa è quasi al completo il Milan vuole provare ad alzare dopo ben 17 anni un trofeo internazionale, l’Europa League che ha dei degni rivali da battere, a partire dalla Roma nella doppia sfida dei quarti di finale.

Il mercato in entrata del Milan in difesa, due i nomi sul taccuino di Moncada

Intanto per la difesa del prossimo anno Geoffrey Moncada ha come obiettivo primario quello di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e perno della retroguardia azzurra in vista degli Europei tedeschi.

Ma non potrebbe essere l’unico acquisto dato l’interesse, riportato da Tuttosport, nei confronti di Aaron Anselmino, centrale classe 2005, argentino del Boca Juniors, che è finito nel mirino anche di Manchester United, Benfica ed Everton.

Tomori può partire, su di lui si è mosso il Bayern Monaco

Per Fikayo Tomori invece è in discussione la permanenza in rossonero. La società si è detta disponibile alla sua cessione nel caso arrivi un’offerta di almeno 40 milioni. Su di lui nelle ultime ore si è fatto avanti il Bayern Monaco, non convinta dalle prestazioni dell’olandese De Ligt.

I bavaresi sono soliti cercare in Italia rinforzi per il proprio reparto arretrato, come accaduto la scorsa estate con Kim del Napoli.