Ma quale algortimo, il mercato ora lo fanno i giocatori | Ibra chiede a Reijnders di portarlo dall’Olanda: scatta l’autogestione

Scatta l’autogestione in casa Milan. Ibra prende un altro olandese grazie a Reijnders. L’algortimo non serve più, il mercato ora si fa così.

Secondo in classifica con 62 punti, a meno 14 dall’Inter di Simone Inzaghi e a più tre sulla Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli si prepara a far visita alla Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione della 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma all’Artemio Franchi alle 20.45 del sabato di Pasqua, che i rossoneri proveranno ovviamente a portare a casa non solo per confermarsi in seconda posizione, ma anche per dare seguito alla striscia di cinque vittorie e un pareggio ottenute nelle ultime sei partite giocate tra campionato ed Europa League.

Due obiettivi, il consolidamento della seconda piazza e la vittoria della seconda competizione europea più importante, che il Diavolo tenterà di mettere in cassaforte anche grazie all’apporto di Tijjani Reijnders che, ormai intoccabile nei piani di Stefano Pioli, ha festeggiato, pochi giorni fa, la prima rete ufficiale con la maglia dell’Olanda.

Una rete, arrivata nell’amichevole giocata ad Amsterdam lo scorso 22 marzo contro la Scozia, alla quale l’ex Az Alkmaar è pronto a dare seguito, salvo infortuni o ripensamenti del commissario tecnico, Ronald Koeman, negli imminenti campionati europei previsti in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimi.

Torna il Milan degli olandesi: Reijnders porta in rossonero il compagno di nazionale

Quello del quale facevano parte Van Basten, Gullit e Rijkaard era un Milan sicuramente diverso da quello attuale. Un Milan che, neanche lontanamente paragonabile a quello di Stefano Pioli, fu capace, anche grazie ai tre olandesi appena menzionati, di portare a casa consecutivamente due Coppe dei Campioni nelle annate 1988-1989 e 1989-1990.

Successi, quelli nella massima competizione continentale per club, che, mancanti all’ombra rossonera della Madonnina dalla stagione 2006-2007, potrebbero essere avvicinati nei prossimi anni mediante attente operazioni in entrata le quali, magari già quest’estate, potrebbero portare all’incremento della colonia olandese del Diavolo il quale, su consiglio di Reijnders, è pronto a ingaggiare un altro talento della nazionale arancione.

“Sto convincendo Joshua (Zirkzee) a venire da noi, lui ama Milano e il Milan.

Ha il mito di giocatori come Van Basten e Ibra.

Penso che sia una trattativa già ben avviata, ormai si può dire ad un passo.

Sono molto contento.” GRANDE CAMPIONE. pic.twitter.com/PhUeQGoBlg — Psycho (@PsychoRebic) March 25, 2024

Reijnders convince Zirkzee: vicina la firma col Milan

Convocato per la prima volta in nazionale dal commissario tecnico, Ronald Koeman, per le amichevoli contro Scozia e Germania, Joshua Zirkzee continua a tenere sull’attenti gli uomini di mercato di molte società pronte a fare follie per strapparlo al Bologna la prossima estate.

Società, tra le quali il Milan di Stefano Pioli il quale, alla ricerca di un valido sostituto del partente Giroud, avrebbe da tempo messo gli occhi sull’ex Bayern Monaco che, valutato dal club rossoblù non meno di 40 milioni di euro, si starebbe facendo convincere sempre di più dal compagno di nazionale, Reijnders secondo il quale, come trapelato su X, la firma con Diavolo del classe 2001 sarebbe ormai a un passo.