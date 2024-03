Incredibile Marotta: ceduto a stagione in corso | Il mercato in MLS è ancora aperto, plusvalenza gigante in arrivo

L’amministratore delegato nerazzurro è sempre al lavoro per il bene dell’Inter e continuare a costruire squadre competitive.

Nelle ultime ore si sono diffuse le voci circa le difficoltà di Steven Zhang, proprietario dell’Inter, nel ripagare il debito che ha dovuto fare con il Fondo d’Investimento Oaktree per mantenere il possesso del club nerazzurro. Difficoltà che potrebbero portare, entro qualche mese, anche alla perdita della società che finirebbe nelle mani del fondo.

La situazione economico-finanziaria del club nerazzurro è complicata, ma ormai lo è da qualche anno, praticamente dal post Covid in poi. Nonostante ciò, e soprattutto nonostante i sacrifici che la società meneghina ha dovuto fare sul mercato, la squadra continua ad ottenere risultati, vincere e restare ampiamente competitiva.

Gran parte del merito su questi, per certi versi, incredibili risultati ce l’ha ovviamente la dirigenza ed in particolare l’amministratore delegato Beppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio che sono comunque riusciti, nel corso degli ultimi anni, ad allestire squadre forti, sicuramente la più competitiva in assoluto nella nostra Serie A.

Dopo lo Scudetto targato Conte nel 2021, infatti, c’è stata la chiusura del rubinetto in casa Inter e la necessità di cedere, fare plusvalenze e non poter più fare follie sul mercato. Da quel momento sono comunque arrivate tre Superocoppe italiane, due Coppe Italia, una finale di Champions League e lo Scudetto della seconda stella che arriverà nelle prossime settimane.

Marotta al lavoro per il futuro e per cedere Sensi

Marotta e Ausilio non si fermano mai e continuano a lavorare senza sosta per abbracciare le migliori occasioni e per allestire una rosa sempre più forte. Proseguendo con la filosofia dei parametri zero, per esempio, sono già stati ufficializzati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski che a luglio firmeranno per l’Inter dopo essersi svincolati, rispettivamente, dal Porto e dal Napoli.

I due dirigenti nerazzurri, però, devono ovviamente dare anche un’occhiata al mercato in uscita. Dopo essere rimasto all’Inter a causa di diverse trattative saltate, sia in estate che a gennaio – ricordiamo quella portata quasi a termine con il Leicester – Stefano Sensi resta con le valigie in mano, ma soprattutto ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Mercato Inter, ipotesi MLS per Sensi

Per questa ragione l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, sta cercando un’acquirente per racimolare qualche milioncino di euro e non perderlo completamente a zero. Le uniche possibilità attualmente sono rivolte dove il mercato è ancora aperto.

Mentre in Italia e nella maggior parte dei campionati europei si è chiuso l’1 febbraio, infatti, ci sono Giappone, Finlandia, Svezia, Norvegia e Usa che hanno la possibilità di operare ancora sul mercato ed acquistare calciatori. Il pericolo numero uno, anzi probabilmente l’unico per le squadre italiane, è il mercato della MLS che chiude il prossimo 23 aprile. Ed è proprio dagli Stati Uniti che Marotta spera di ricevere un’offerta per Stefano Sensi e per poterlo cedere senza perderlo a zero in estate.