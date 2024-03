Dice di puntare sui giovani ma poi compra i vecchi | Elkann, sacrificato Cambiaso per un 30enne: i tifosi scendono in piazza

La Juventus sacrifica Cambiaso e prende un 30enne. I tifosi criticano Allegri: punti sui giovani anziché spendere soldi inutilmente.

Chiamata a risalire la china dopo un periodo a dir poco altalenante che l’ha vista portare a casa appena sette punti nelle ultime otto partite di campionato disputate, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a far visita alla Lazio di Igor Tudor in occasione della 30esima giornata di campionato.

Una sfida, quella dello Stadio Olimpico in programma alle 18.00 del sabato di Pasqua, che i bianconeri punteranno ovviamente a portare a casa non solo per confermarsi in terza posizione davanti a Bologna e Roma, ma anche per riassaporare il piacevole gusto di una vittoria esterna che manca dallo 0-3 al Lecce del 21 gennaio scorso.

Una vittoria, quella contro la formazione salentina, alla quale partecipò attivamente anche Andrea Cambiaso, autore, al 14′ del secondo tempo, dell’assist grazie al quale Dusan Vlahovic aprì le marcature in un match che, prima della sua rete, non stava andando nella giusta direzione.

Un giocatore duttile e volenteoroso, l’ex terzino sinistro del Bologna che, richiamato alla Continassa la scorsa estate dopo l’otttima stagione 2022-2023 passata in prestito in Emilia, si è rivelato uno degli “acquisti” più azzeccati della società piemontese con la cui maglia ha fin qui realizzato tre gol (due in Serie A e uno in Coppa Italia) in 28 presenze stagionali complessive.

Juventus, Alex Sandro via a fine stagione: Giuntoli vola in Portogallo e prende un nuovo terzino sinistro

Legato alla Juventus dall’agosto 20215, Alex Sandro lascerà la Juventus al termine della stagione vista la volontà del club di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un rapporto, quello tra il terzino sinistro brasiliano e la Vecchia Signora, che, lungo ben nove stagioni, si esaurirà al termine di quella corrente per far posto a quello che Giuntoli è pronto instaurare con un altro terzino verdeoro.

Un nuovo terzino brasiliano, che il direttore sportivo dei piemontesi è pronto a pescare in Portogallo, il quale, qualora la trattativa andasse in porto, sbarcherebbe all’ombra bianconera della Mole nei prossimi mesi per garantire ad Allegri tecnica e velocità.

❗Juventus are preparing an assault on Porto Left-back Wendell (30) during the summer. 🇧🇷 [@Gazzetta_it] #Juventus pic.twitter.com/O30wzzO8CK — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) March 27, 2024

Juventus, idea Wendell per la prossima stagione: offerti poco più di cinque milioni al Porto

Messo in preventivo ormai da tempo l’addio di Alex Sandro, il cui contratto non verrà rinnovato, la Juventus del patron Ferrero guarda alla prossiima stagione e inizia a prendere informazioni su quello che potrebbe essere un valido sostituto del suo attuale numero 12.

Un valido sostituto, rispondente al nome di Wendell Nascimento Borges, meglio noto come Wendell, che la Vecchia Signora, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è pronta a chiedere al Porto, club proprietario del suo cartellino. Una richiesta, con offerta di poco superiore ai cinque milioni di euro, che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere accettata tranquillamente nei prossimi mesi dalla società lusitana.