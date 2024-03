Rinnovare il contratto? Piuttosto resto senza squadra | Ausilio, l’annuncio è UFFICIALE: non vuole restare un minuto di più

L’Inter ha saputo recentemente della decisione del giocatore: non vuole rinnovare il contratto. Ausilio al lavoro per trovare una soluzione.

Reduce dal pareggio interno per 1-1 dello scorso 17 marzo contro il Napoli di Francesco Calzona, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a ospitare, alle 20.45 del lunedì di Pasquetta, l’Empoli di Davide Nicola in occasione della 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma a San Siro contro la formazione toscana, che i nerazzurri sono pronti a portare a casa per avvicinarsi ancora di più a quello che sarebbe il 20esimo scudetto della loro storia. Uno scudetto, per il quale manca ormai solo la matematica, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane a distanza di tre anni da quello conquistato sotto la guida di Antonio Conte al termine della stagione 2020-2021.

Una stagione, quella, conclusa in vetta con 12 punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli che, vittorioso poi l’anno successivo proprio davanti alla formazione di Simone Inzaghi, si prepara a chiudere alle spalle dei rivali cittadini il campionato 2023-2024.

Un campionato, dominato in lungo e in largo dal gruppo del presidente Steven Zhang il quale, non senza rimpianti, avrebbe sicuramente potuto fare meglio in Coppa Italia e Champions League. Due manifestazioni, queste, abbandonate entrambe agli ottavi di finale da Lautaro e compagni a causa delle sconfitte contro Bologna e Atletico Madrid.

Inter, Marotta e Ausilio preparano l’ennesimo colpo a parametro zero

Regina delle operazioni a parametro zero, l’Inter del direttore sportivo, Piero Ausilio, studia l’ennesimo colpo gratis da mettere a segno nei prossimi mesi. Un colpo che, sulla scia di quanto già fatto con Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Sanchez, Klassen e via dicendo, potrebbe rinforzare, e non di poco, la rosa di Simone Inzaghi.

Una rosa, quella del tecnico piacentino, che, sebbene già competitiva, potrebbe acquisire nuova forza e ulteriore esperienza grazie all’arrivo a parametro zero ad Appiano Gentile di un elemento che, seguito anche da vari top club europei, avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento nel capoluogo lombardo.

Inter, idea Hermoso a zero per la prossima stagione: il difensore spagnolo non rinnoverà con l’Atletico Madrid

A un passo dal festeggiare matematicamente il 20esimo scudetto della sua storia, l’Inter del direttore sportivo, Piero Ausilio, guarda anche alla prossima stagione e inizia a sondare il terreno per quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare nei prossimi mesi.

Mosse in entrata che, stando a quanto venuto a galla recentemente, potrebbero portare la società nerazzurra verso l’ingaggio a parametro zero del difensore centrale dell’Atletico Madrid, Mario Hermoso, che, come riportato da Matteo Moretto di Relevo e SOS Fanta, avrebbe già comunicato ufficialmente al club madrileno la volontà di non rinnovare il proprio contratto. Le possibilità che la Beneamata riesca a chiudere velocemente la trattativa per il classe ’95 spagnolo sono quindi più che buone, ma bisognerà comunque aspettare l’estate per averne certezza.