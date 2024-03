Non potevo scegliere club migliore del Milan | Modric, tutto fatto per il canto del cigno: dichiarazione UFFICIALE dell’erede

A sorpresa sceglie il Milan per il proseguo della sua carriera, per Modric un trasferimento da fare ad occhi chiusi, arrivano le prime parole

Un Milan in salute quello che ha chiuso il mese di marzo prima della pausa per gli impegni delle Nazionali. L’ultima parte della stagione vede i rossoneri con la qualificazione alla prossima Champions già in tasca ma con un secondo posto da consolidare per poter partecipare alla Supercoppa Italiana che consente di avere oltre 10 milioni. Ma la squadra di Stefano Pioli è con la testa rivolta soprattutto all’Europa League.

Il Diavolo non alza una coppa internazionale da 17 anni e la storia gloriosa del club in tal senso obbliga la rosa a provare a vincere il trofeo anche se gli avversari saranno molto ostici, a partire dalla Roma nel doppio scontro dei quarti di finale.

Con la difesa che adesso dispone di quasi tutti i titolari è il centrocampo il reparto che mostra maggiori difficoltà. Esclusa la sorpresa Loftus-Cheek che si è fatto notare anche in fase offensiva, Pioli ha ruotato gli interpreti a disposizione.

Tanti volti nuovi dallo scorso mercato estivo ma non sono escluse sorprese nemmeno da luglio in poi, con Moncada che vorrà fare il possibile per rinforzare un organico cresciuto nel tasso tecnico rispetto a un anno fa.

Dalla Croazia l’erede di Modric, il Milan sta pensando a lui per il centrocampo

In Croazia è primo in classifica il Rijeka e il vice direttore sportivo del club, Antonini Culina, che ha avuto anche un passato in Italia da calciatore, è stato intervistato e ha parlato di alcuni giocatori di talento della sua squadra.

Tra questi il giovane Hodza, che molti vedono come il possibile erede di Luka Modric. Un regista dai piedi d’oro e dall’ottima visione di gioco che potrebbe interessare proprio al Milan per trovare migliori geometrie in mezzo al campo.

La Croazia è in crescita, l’Italia è pronta a sfidarla all’Europeo

Nazionale croata che sarà avversaria dell’Italia nel girone degli Europei tedeschi che si disputeranno tra giugno e luglio, insieme all’Albania e alla Spagna.

Sono diversi i profili che potranno dare filo da torcere agli azzurri in un match che parte da un presupposto di grande equilibrio, come è capitato con le precedenti partite in cui si sono affrontate le due Nazionali.