Torna a fare la mezzala, davanti alla difesa non sai giocare | Allegri sposta in avanti Locatelli: umiliato davanti ai compagni

Messa alle spalle la pausa nazionali, che ha visto l’Italia di Luciano Spalletti battere in fila Venezuela ed Ecuador, l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio italiani torna sul campionato di Serie A che tra il sabato di Pasqua e il lunedì di Pasquetta manderà in scena la 30esima giornata della stagione.

Una 30esima giornata, che scatterà sabato alle 12.30 con il big match del Maradona tra Napoli e Atalanta, in cui spiccherà, senza alcun’ombra di dubbio, anche la sfida dello Stadio Olimpico di Roma tra la nuova Lazio di Igor Tudor e la triste Juventus di Massimiliano Allegri.

Una sfida, quella tra biancocelesti e bianconeri, la cui posta in palio vale ovviamente tantissimo tanto per i padroni di casa, desiderosi di dare seguito al bel successo ottenuto contro il Frosinone lo scorso 16 marzo, quanto per gli ospiti, pronti a riattaccare la spina dopo i pessimi risultati ottenuti negli ultimi due mesi.

Pessimi risultati, che tradotti in punti portati a casa hanno visto la Vecchia Signora conquistarne appena sette nelle otto partite giocate da sabato 27 gennaio a domenica 17 marzo, ai quali Vlahovic e compagni dovranno necessariamente rispondere con un’affermazione in terra capitolina che potrebbe rivelarsi più che fondamentale ai fini del consolidamento della terza posizione in classifica alle spalle di Milan e Inter.

Juve, gioco lento e prevedibile: i problemi sono soprattutto a centrocampo

Reduce, come detto, da una striscia di risultati a dir poco altalenante, che l’ha vista portare a casa appena sette punti nelle ultime otto partite di campionato disputate, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare le ultime undici partite della sua stagione (12 in caso di raggiungimento della finale di Coppa Italia) che la vedranno chiamata a blindare il proprio posizionamento Champions e conquistare, avversarie permettendo, la 15esima coppa nazionale della sua storia.

Due obiettivi, l’ottenimento della qualificazione alla massima competizione continentale e la conquista della Coppa Italia, che la Vecchia Signora proverà a mettere in cassaforte nonostante i soliti, noti problemi di gioco che, legati soprattutto alla lentezza e alla mancanza di invettiva dei suoi centrocampisti, le hanno impedito di continuare a lottare per quello scudetto che fino a due mesi fa sembrava davvero raggiungibile.

Juventus, Locatelli spostato in avanti: per il ruolo di regista piace Zubimendi della Real Sociedad

Schierato ormai da tempo immemore con scarsi risultati nel ruolo di regista davanti alla difesa, Manuel Locatelli potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di mezzala a partire dalla prossima stagione. Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport e riproposto poi su X, Massimiliano Allegri starebbe pensando di spostare in avanti l’ex Sassuolo il cui posto verrebbe preso da un regista puro attualmente militante in Liga.

Un regista, rispondente al nome di Martin Zubimendi il quale, legato fino al 2027 alla Real Sociedad di Imanol Alguacil, sarebbe in cima alla lista dei desideri del club bianconero che, desideroso di risolvere quanto prima i propri problemi a centrocampo, potrebbe volare in Spagna nei prossimi mesi per chiudere la trattativa col club basco il quale, per il suo gioiello, chiede almeno 50 milioni di euro.