De Paul torna in Serie A, finalmente il comunicato UFFICIALE | Con lui sarà il centrocampo più forte del mondo

Il centrocampista Campione del Mondo con la sua Argentina potrebbe presto tornare nel nostro campionato in un top club.

Una lunga esperienza in Italia in cui esplodono tutte le sue enormi qualità e diventa un calciatore dalla caratura internazionale, poi il passaggio in un top club europeo e la più grande soddisfazione a cui possa ambire un professionista: la vittoria di un Mondiale con la Nazionale del proprio Paese.

Per Rodrigo De Paul sono tante le soddisfazioni arrivate nell’ultimo periodo di una carriera che lo ha visto sbocciare definitivamente ad Udine. Come tanti suoi connazionali argentini, o decine e decine di semi sconosciuti approdati in Friuli, sono i bravissimi talent scout dei bianconeri a scoprirlo e a portarlo per pochi milioni di euro in Serie A.

Ad Udine gioca dal 2016 al 2021, realizzando anche 33 reti in Serie A, oltre a metterci quella qualità in più che fa vivere stagioni sempre abbastanza tranquille alla squadra friulana. Dopo tante voci che lo volevano in squadre importanti italiane come Napoli, Juventus, Milan e Inter, è il connazionale Cholo Simeone a volerlo più di tutti e a portarselo a casa.

Con la maglia dell’Atletico è sempre stato un calciatore importante, ma ha arretrato il suo raggio d’azione rispetto ad Udine, affidando anche le sue doti da mastino di centrocampo, incontrista e uomo ovunque che può giocare intere partite in copertura, ma sempre garantendo quella qualità sempre mostrata in Serie A.

De Paul, punto fermo di Simeone

Poco più di un anno fa è arrivata, come detto prima, quella che può essere considerata la più grande soddisfazione della sua carriera, ma in generale anche della sua vita. Il Mondiale vinto con l’Argentina, De Paul lo ha vissuto da titolare e come una sorta di guardiano protettore del fenomeno Lionel Messi.

All’Atletico, Rodrigo ha imparato a giocare al fianco di senatori e uomini spogliatoio molto importanti come Llorente, Saul o Koke. Proprio quest’ultimo, da qualche anno ormai, è diventato il capitano dei Colchoneros. Un uomo spogliatoio imprescindibile di cui Simeone non vorrebbe mai fare a meno.

Koke rinnova, De Paul parte?

Nonostante le numerose richieste e l’apprezzamento di tanti altri club, il 32enne centrocampista spagnolo ha da poco tempo firmato il suo rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid. Prolungamento che allunga di una stagione la sua avventura nella Capitale e che lo lega al club del suo cuore fino al 30 giugno 2025.

Notizia, quest’ultima, che potrebbe favorire la partenza proprio di Rodrigo De Paul che, a quasi 30 anni, vorrebbe provare un’altra esperienza. Magari tornare in quella Serie A che lo ha visto crescere ed esplodere e che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Milan, Juventus e Inter restano le tre squadre maggiormente interessate, con i bianconeri che già in passato sono stati molto vicini ad acquistarlo.