Se non puoi batterlo, unisciti a lui | De Laurentiis, l’ultima trovata: ingaggia il rivale di sempre per riaprire il ciclo

Dopo una stagione deludente che ha già chiuso il ciclo vincente aperto a maggio scorso, ADL è pronto a cambiare radicalmente.

Trentuno punti di distacco dalla prima in classifica e mai in lotta realmente per confermare un Tricolore che meno di undici mesi fa era diventato realtà dopo tanti sacrifici, sudore, ma soprattutto al termine di una cavalcata trionfale condotta da una squadra bellissima, una delle più belle tra quelle viste nel recente passato in Serie A.

Lo Scudetto, conquistato dopo 33 anni, ha fatto esplodere di gioia una città intera ed una tifoseria che da sempre vive in simbiosi con la propria squadra del cuore. Molti di loro, però, soprattutto dopo il dominio della passata stagione, si aspettavano di aprire un ciclo, ma soprattutto di non catalogare il successo in Serie A come un fatto isolato.

Con i 31 punti di svantaggio dall’Inter capolista, però, oltre che con l’eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League, il Napoli è senza ombra di dubbio la peggior detentrice del titolo di campione d’Italia da qualche decennio a questa parte.

Secondo molti tifosi la colpa di un giocattolo perfetto che si è ormai rotto è senza ombra di dubbio imputabile totalmente al presidente e proprietario Aurelio De Laurentiis che in estate ha fatto andar via, senza una degna sostituzione, due tra gli artefici principali del trionfo: l’allenatore Luciano Spalletti e l’amministratore delegato Cristiano Giuntoli.

Napoli, Calzona per una miracolosa qualificazione Champions

I loro sostituti non si sono rivelati all’altezza. In panchina era stato scelto prima il francese Rudi Garcia che è stato esonerato a metà novembre e sostituito dall’ex Walter Mazzarri. Anche quest’ultimo, però, ha deluso le aspettative, non è riuscito a raddrizzare la barca ed è stato sollevato dall’incarico poco più di un mese fa.

Francesco Calzona sta cercando di riportare una certa normalità all’interno di uno spogliatoio ormai disgregato in più pezzi, ma non è facile. La squadra ora sembra essere un gruppo, ma forse è troppo tardi per poter puntare ad un posto alla prossima Champions League, obiettivo che limiterebbe i danni di una stagione fin qui disastrosa.

Nuovo ds Napoli, idea Massara

In estate ci sarà sicuramente un altro allenatore e anche dal nuovo tecnico, molto probabilmente, dipenderà anche la scelta del nuovo direttore sportivo. L’attuale, Mauro Meluso, è in forte discussione e non dovrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione.

Per la sua successione ci sono diversi nomi sul tavolo di De Laurentiis. Tra questi c’è quello di Ricky Massara, fino allo scorso anno direttore sportivo del Milan e braccio destro di Paolo Maldini in rossonero. L’ex calciatore del Pescara spera di tornare alla Roma, squadra in cui ha già ricoperto il ruolo di ds, ma potrebbe prendere in considerazione anche una chiamata del Napoli.