Ancora qui siete? Non vi voglio più | Altro che ‘Padre Pioli’, il tecnico del Milan è una furia: cacciati dal ritiro

Stefano Pioli furioso come non mai. Il tecnico del Milan non vuole più vederli con la maglia rossonera addosso. Ceduti immediatamente.

Reduce da una formidabile striscia striscia di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare disputate tra Serie A ed Europa League, il Milan di Stefano Pioli è al lavoro sui campi di Milanello in vista del match esterno di sabato 30 marzo contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano valevole per la 30esima giornata di campionato.

Una sfida, quella in programma all’Artemio Franchi contro la Viola, che i rossoneri proveranno a mettere chiaramente in cassaforte per dare seguito a quanto di buono fatto nelle ultime uscite e per confermarsi al secondo posto in classifica con tre punti di vantagigio sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Un secondo posto che, soffiato proprio ai bianconeri nel corso delle ultime settimane, è stato conquistato a suon di ottimi risultati, alcuni dei quali raggiunti grazie alle ottime prestazioni dei nuovi acquisti i quali, superata egregiamente la fase di ambientamento, stanno ora conducendo il Diavolo in avanti tanto in campo nazionale quanto in campo europeo.

Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor, Chukwueze, Reijnders e Jovic si sono infatti rivelati, chi più chi meno, delle operazioni di mercato sicuramente azzeccate che, a partire dalla prossima stagione, potrebbero certamente rappresentare una solida base di partenza per ambire, magari, alla conquista del 20esimo scudetto della storia del club meneghino.

Milan, assalto all’Europa League: i rossoneri non l’hanno mai vinta

Superati lo spareggio contro il Rennes e gli ottavi di finale contro lo Slavia Pragra, il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare la Roma di Daniele De Rossi nell’intrigantissimo doppio derby tutto italiano valevole per i quarti di finale di Europa League.

Una competizione, quella conosciuta col nome di Coppa Uefa fino alla stagione 2008-2009, nella quale i rossoneri, plurititolati a livello internazionale, non sono mai riusciti a imporsi. I migliori risultati ottenuti dal Diavolo nella manifestazione sono infatti le due semifinali disputate nelle edizioni 1971-1972 e 2001-2002, conclusesi rispettivamente con le eliminazioni per mano di Tottenham e Borussia Dortmund.

Milan, gli esuberi Origi e Ballo-Touré verranno ceduti a fine stagione

Attualmente legati in prestito rispettivamente a Nottingham Forest e Fulham, Divock Origi e Fodé Ballo-Touré tornareanno al Milan a fine stagione una volta terminato il campionato di Premier League. Ritorno all’ombra rossonera della Madonnina, quelli del belga e del senegalese, che per entrambi non saranno altro che lo scalo di un nuovo viaggio che, salvo clamorose conferme, dovrebbe portarli nuovamente lontano dall’Italia.

Vista la scarsa considerazione da parte di Stefano Pioli nei loro confronti, la società di Gerry Cardinale ha infatti già avviato le ricerche per una nuova sistemazione ai due esuberi i quali, completamente non pervenuti con le maglie di Tricky Trees e Cottagers, saranno chiamati a valutare qualsiasi eventuale offerta per non rischiare di finire fuori rosa al Milan.