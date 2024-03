De Vrij? Abbiamo scoperto un grave problema | Marotta, stracciato il contratto: a luglio deve trovarsi squadra

Il centrale olandese continua ad avere diversi problemi fisici che ne frenano continuità di prestazioni e rendimento.

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi durante questa sosta per le Nazionali che divide la squadra dalle partite decisive che la porteranno alla conquista del ventesimo Scudetto e della tanto sognata ed agognata seconda stella.

In attesa di capire quali saranno i provvedimenti che la giustizia sportiva prenderà nei confronti di Francesco Acerbi, in relazione al presunto caso di razzismo nei confronti di Juan Jesus durante l’ultimo Inter-Napoli, il tecnico nerazzurro potrebbe perdere anche Stefan De Vrij e Yann Sommer, entrambi fermati per piccoli problemi muscolari accusati nel ritiro con la propria nazionale.

Ma, se l’estremo difensore è ancora in forse in vista della sfida del lunedì di Pasquetta contro l’Empoli, non sarà sicuramente della partita, invece, il centrale olandese che qualche giorno fa si è fermato per un fastidio agli adduttori nel ritiro dell’Olanda.

Infortunio che lo ha costretto a tornare a Milano e che, nonostante dagli esami non si sia rivelato niente di grave, lo costringerà, come detto, a saltare la sfida contro l’Empoli alla ripresa del campionato. Match a cui, quasi sicuramente, non potrà partecipare nemmeno Acerbi e che, quindi, Inzaghi sarà costretto ad affrontare con i soli Bisseck, Pavard e Bastoni, disponibili per quel che riguarda la retroguardia.

De Vrij e i continui problemi fisici

Per quanto riguarda De Vrij, però, questo è soltanto l’ennesimo infortunio da quando veste la maglia dell’Inter, soprattutto se si guarda alle ultime stagioni. Già a dicembre scorso, infatti, l’olandese era stato fermo circa 20 giorni per un altro problema agli adduttori.

In generale, dall’estate 2018 in cui arrivò a Milano dopo la fine del suo contratto con la Lazio, sono circa 150 i giorni passati ai box da Stefan che non è più da tempo garanzia di affidabilità fisica per il proprio allenatore. Anche dal punto di vista tecnico, come sappiamo, è diventato poco più che un’alternativa ad Acerbi già dalla scorsa stagione.

Mercato Inter, individuato il centrale del futuro

Marotta, dopo aver messo sotto contratto Zielinski e Taremi per la prossima stagione, ora dovrà cominciare a pensare anche ad un difensore centrale per rinforzare un reparto che, per varie ragioni, non può contare sui soli De Vrij e Acerbi. L’ad nerazzurro ha da tempo segnato sul taccuino il nome del difensore centrale, classe 2004, Mikayil Faye.

Il ragazzo è un difensore centrale di piede sinistro che attualmente milita nel Barcellona che lo andò a pescare nell’estate 2023, mettendolo sotto contratto e a disposizione della squadra B. I blaugrana lo pagarono 5 milioni di euro, legandolo al club con una clausola monstre da 400 milioni di euro. Faye ha appena esordito in nazionale maggiore segnando anche una rete con un gran sinistro ed è finito sul taccuino, oltre che dell’Inter, anche di Manchester United e Bayer Leverkusen