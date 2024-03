Si è rotto i legamenti in nazionale | Calzona, bollettino horror: arrivederci al 2025, stavolta si è fatto davvero male

Per Calzona una notizia davvero spiacevole, in Nazionale si è rotto i legamenti il centrocampista che riteneva titolare fisso, un lungo stop per lui

Ancora imbattuto in campionato il Napoli da quando si è seduto in panchina Francesco Calzona. L’ex vice di Maurizio Sarri e di Luciano Spalletti ha ridato un equilibrio all’assetto tattico dei partenopei, in corsa per un piazzamento europeo che possa rendere meno deludente una stagione iniziata sotto i migliori auspici e proseguita con tanti intoppi e un calo di rendimento inaspettato.

Il pareggio a San Siro sul campo di un Inter che aveva sempre vinto in Serie A in questo inizio di 2024 dà fiducia all’ambiente in vista del rush finale della stagione, con nove partite e 27 punti a disposizione per provare un’insperata qualificazione alla prossima Champions League.

In campo internazionale il doppio scontro con il Barcellona ha lasciato l’amaro in bocca data la chance sprecata di poter superare il turno, con i blaugrana fragili in difesa e con episodi che hanno inciso nella gara di ritorno.

Un Napoli che sarà rivoluzionato dal prossimo mercato estivo, a partire dalle partenze già annunciate di Piotr Zielinski e di Victor Osimhen e quella probabile di Stanislav Lobotka. Aurelio De Laurentiis dovrà prima di tutto sciogliere il nodo allenatore, decidendo se proseguire con Calzona o aprire un nuovo ciclo.

Per Calzona arriva il responso dello staff medico, dovrà fare a meno del suo giocatore chiave

Calzona che nel frattempo continua ad essere il commissario tecnico della Nazionale slovacca, che ha affrontato questa domenica l’Austria. Per il mister una brutta notizia relativa al grave infortunio subito da Tomas Suslov.

Il centrocampista ha evidenziato una parziale lesione dei legamenti della caviglia destra, un guaio fisico che lo terrà fuori dai giochi per circa un mese, andando a mettere a repentaglio l’ultima parte di questa stagione.

Il Verona dovrà correre ai ripari, Baroni ha già pronta la soluzione

Infortunio che coinvolge anche il club in cui milita, l’Hellas Verona. Marco Baroni dovrà correre ai ripari e ridisegnare il centrocampo. L’ipotesi più plausibile per l’allenatore sarebbe quella di lanciare in campo dal primo minuto Noslin sulla destra, con Swiderski schierato come punta.

Scaligeri che sono in piena corsa per conquistare una salvezza che avrebbe del miracoloso dato il cambiamento di larga parte dei titolari nel mercato di gennaio. Grande merito va a mister Baroni, capace di compattare l’ambiente e di dare le giuste motivazioni al suo spogliatoio.