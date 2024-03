Weah? Chi è? | Allegri fa il ‘simpatico’ ma non troppo: già trovato il sostituto dell’americano, a giugno leva le tende

Non ha inciso nella sua prima stagione in bianconero, Weah pronto a lasciare a giugno, la Juventus ha già trovato il sostituto

Timothy Weah è stato l’unico acquisto della Juventus la scorsa estate. Un mercato che è stato condizionato dall’esclusione dei bianconeri dalle competizioni europee per la stagione in corso, con Cristiano Giuntoli, nominato nuovo direttore sportivo a luglio, chiamato a cercare di rinnovare alcuni contratti che erano in bilico e a confermare la rosa del campionato precedente.

Il mister Max Allegri ha provato a dare fiducia all’esterno statunitense, spesso impiegato nella prima parte della stagione, ma senza mai brillare nelle sue prestazioni. Ad oggi una sola rete per lui, una pregevole conclusione nella netta vittoria della Juventus in Coppa Italia ai danni della Salernitana.

Per i bianconeri la possibilità di alzare il trofeo ma prima c’è da battere la Lazio nel doppio scontro della semifinale prima dell’eventuale partita decisiva contro una tra Fiorentina ed Atalanta.

In un centrocampo che manca di uomini chiave Weah non è riuscito a imporsi e il suo futuro è incerto. Non è detto che possa proseguire la sua carriera alla Continassa. Al termine della Serie A e dopo le nove partite che restano alla sua conclusione, la società farà le sue valutazioni in merito.

Dalla Bundesliga arriva il nome nuovo per la fascia della Juventus

Se Weah dovesse partire, Giuntoli ha messo gli occhi su uno dei giocatori che meglio si è espresso nel sorprendente Stoccarda, terzo in classifica in Bundesliga, dietro solo alle corazzate Bayern Leverkusen e Bayern Monaco.

Uno dei protagonisti di questa splendida annata è Chris Fuhrich, centrocampista esterno destro di 26 anni, autore di ben otto reti e sette assist e che all’occorrenza può essere impiegato anche come ala.

Il talento ha già debuttato con la maglia della Nazionale tedesca

Sul finire del 2023 è arrivata anche la prima, meritata, convocazione in Nazionale, con conseguente debutto con la maglia della Germania, avvenuto nell’amichevole giocata dai tedeschi con gli Stati Uniti, dove Fuhrich è stato inserito nell’ultimo quarto d’ora.

Potrebbe essere lui l’uomo individuato dalla Juventus per ricoprire il ruolo di esterno nel caso di cessione di Timothy Weah e il suo nome si inserirebbe nella filosofia scelta dalla dirigenza di puntare su nomi di prospettiva da far maturare.