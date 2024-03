Una pugnalata avrebbe fatto meno male | Galliani si ‘vende’ ai nerazzurri: ha ceduto al fascino dell’assegno milionario

Galliani tradisce il Milan e si allea coi nerazzurri. L’ex dirigente rossonero cede il gioiello del Monza agli storici rivali del Diavolo.

Archiviati i successi oltreoceano dell’Italia di Luciano Spalletti contro Venezuela ed Ecuador, i principali campionati europei sono pronti a riprendersi la scena nell’ultimo fine settimana del mese di marzo. Un fine settimana, quello in in cui si festeggerà la Pasqua, che la Serie A riempirà mandando in campo la 30esima giornata di campionato.

Una giornata, il cui inizio è fissato per sabato 30 marzo, in cui oltre ai big match Napoli-Atalanta (sabato alle 12.30), Lazio-Juventus (sabato alle 18.00) e Fiorentina-Milan (sabato alle 20.45), sono ovviamente in programma tante altre sfide interessanti tra cui Torino-Monza in programma sabato alle 15.00.

Una sfida, quella dello Stadio Olimpico Grande Torino tra granata e biancorossi, che metterà difronte due squadre salve da tempo, le quali possono ancora sperare di raggiungere il sesto posto in classifica che vorrebbe dire qualificazione in Conference League.

Una qualificazione alla terza competizione continentale che, neanche sfiorata lo scorso anno da entrambe le formazioni, rappresenterebbe un traguardo incredibile soprattutto per quella brianzola la quale, al suo secondo anno assoluto in Serie A, proverà a raggiungerlo gettando il cuore oltre l’ostacolo nelle nove partite che restano da qui alla fine del campionato.

Monza, due salvezze tranquille e il sogno di un piazzamento europeo ancora raggiungibile: Galliani ci crede

Salvatosi egregiamente lo scorso anno grazie al dignitosissimo undicesimo posto in classifica conquistato al termine del suo primo campionato di Serie A, il Monza del vicepresidente vicario, nonché amministratore delegato, Adriano Galliani si prepara a un finale di stagione intensissimo che, rispetto alla salvezza tranquilla conquistata la scorsa annata, potrebbe portare al raggiungimento di una storica qualificazione in Conference League.

Visti infatti i 18 punti di vantaggio sul terzultimo posto del Frosinone e i soli cinque di ritardo sul sesto dell’Atalanta, i biancorossi proveranno quasi sicuramente a centrare il piazzamento per la terza competizione continentale il quale, sebbene neanche messo in preventivo nei piani di inizio stagione, è ora decisamente troppo vicino per non essere preso in considerazione.

Monza, Galliani tratta Colpani con l’Atalanta: può prendere il posto di Koopmeiners

Seguito da lontano anche dal Milan di Gerry Cardinale, Andrea Colpani potrebbe lasciare il Monza al termine della stagione per trasferirsi all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Intenzionata a sostituire quanto prima il partente Koopmeiners, che ha già comunicato ai Percassi di non voler restare a Bergamo il prossimo anno, la Dea avrebbe infatti individuato proprio nel classe ’99 brianzolo il suo perfetto sostituto.

Un centrcampista duttile ed esperto, il 24enne nato a Brescia, che, sebbene intoccabile nello scacchiere tattico di Raffaele Palladino, è pronto a essere messo sul mercato dall’amministratore delegato biancorosso, Adriano Galliani, il quale, pur restio a privarsi di un elemento importantissimo per la squadra, ha già fatto capire di non poter dire no qualora per Colpani dovesse pervenire un’offerta pari o superiore ai 20 milioni di euro.