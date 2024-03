Qui sono io l’unico ‘giudice’, da oggi vai in tribuna | Inzaghi lo mette fuori a tempo indeterminato: non vuole rischiare niente

Problemi alla ripresa del campionato per l’allenatore nerazzurro che avrà le scelte obbligate in un determinato settore del campo.

La stagione resterà straordinaria e sicuramente il ventesimo Scudetto, che varrà la Seconda stella e arriverà nelle prossime settimane, sarà ricordato per sempre e anche nel corso dei prossimi decenni. Un’annata storica quindi che ha subito pochissimi intoppi e battute d’arresto.

Le uniche vere difficoltà in questa incredibile stagione dell’Inter sono arrivate proprio nelle ultime settimane. Prima la sconfitta di Madrid e il triste epilogo ai rigori che ha eliminato la squadra dalla Champions League agli ottavi di finale e ha spento i sogni e le speranze nerazzurre di ripercorrere lo splendido cammino della passata stagione.

Poi, qualche giorno più tardi, il pareggio casalingo contro il Napoli che ha interrotto una serie incredibile di successi consecutivi – nel 2024 l’Inter aveva soltanto vinto in Serie A – ed ha rallentato un minimo la corsa sfrenata ed irresistibile in campionato.

Nella gara contro il Napoli, soprattutto nel secondo tempo, si è cominciata ad intravedere un po’ di stanchezza negli uomini di Simone Inzaghi che hanno tenuto il piede schiacciato sull’acceleratore per tutti questi mesi, da agosto in poi. Un leggerissimo calo, anche abbastanza normale, che il tecnico piacentino saprà gestire al meglio.

Inter, out De Vrij e Acerbi

Quello che preoccupa di più della gara di domenica scorsa contro il Napoli è sicuramente il caso che è esploso attorno a Francesco Acerbi e alle presunte parole razziste rivolte nei confronti del brasiliano Juan Jesus. La storia continua ad innescare polemiche, ma ancora non è chiara la decisione che verranno prese dalle istituzioni calcistiche e dal giudice sportivo.

Appare quasi certo, però, che l’Inter dovrà fare a meno del suo difensore centrale titolare almeno per qualche settimana. Un’assenza pesante che va a sommarsi con quella di Stefan De Vrij, alternativa numero uno all’ex calciatore di Sassuolo e Lazio.

Inter, ecco le condizioni di De Vrij

L’olandese, infatti, ha accusato un problema muscolare durante un allenamento svolto nel ritiro con la propria Nazionale. De Vrij ha fatto già ritorno ad Appiano Gentile ed è stato appurato che si tratti di un fastidio muscolare agli adduttori. Nonostante manchi ancora il referto medico, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe trattarsi di un infortunio serio, ma comunque di un fastidio che lo terrà lontano dai campi per un paio di settimane.

Con la quasi certa assenza dei suoi due centrali nella difesa a tre, quindi, Simone Inzaghi ha praticamente le scelte obbligate in difesa e, in vista dell’impegno di lunedì 1 aprile in casa contro l’Empoli, dovrebbe affidarsi agli unici tre difensori di ruolo rimasti a disposizione: Bisseck, Pavard e Bastoni. Darmian, che ultimamente è stato impiegato sulla fascia destra, sarebbe l’unica alternativa ai tre.