È inutile che baci lo stemma, con me non giochi più | Lazio, Tudor scarica Immobile: sostituito dal pupillo

Tudor ha le idee chiare: alla Lazio non c’è più spazio per Immobile. Il bomber campano fa le valigie e lascia il posto al pupillo del tecnico croato.

Nona in classifica con 43 punti, a meno undici dal quarto posto del Bologna e meno otto dal quinto della Roma, la Lazio del neo tecnico, Igor Tudor, si prepara ad aprire i cancelli dello Stadio Olimpico alla triste Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella interna in programma sabato alle 18.00 contro i bianconeri, che i biancocelesti proveranno chiaramente a portare a casa per dare seguito all’importante successo esterno ottenuto lo scorso 16 marzo sul campo del Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Un successo, quello del Benito Stirpe, conquistato sotto la guida di Giovanni Martusciello il quale, promosso temporaneamente al ruolo di allenatore della prima squadra, ha poi lasciato il posto al poc’anzi menzionato Igor Tudor al quale spetterà ora l’arduo compito di risollevare le sorti di un gruppo in grande difficoltà.

Un gruppo, quello capitolino, che, uscito malamente dalla Champions League e, come detto, lontanissimo dalle zone europee in campionato, dovrà provare necessariamente a gettare il cuore oltre l’ostacolo nelle undici partite (potenzialmente 12 in caso di raggiungimento della finale di Coppa Italia) che restano da qui alla fine della stagione. Una stagione che, non è da escludere, potrebbe concludersi con la vittoria della coppa nazionale la quale, qualora venisse davvero conquistata, renderebbe il tutto sicuramente meno amaro.

Lazio, Tudor prepara i piani per la prossima stagione

Sedutosi ufficialmente sulla panchina della Lazio lo scorso 18 marzo, in sostituzione del dimissionario Maurizio Sarri, Igor Tudor si appresta a guidare i biancocelesti nelle ultime nove partite che restano da qui alla fine del campionato. Nove partite in cui i capitolini saranno chiamati a risalire la china per centrare una qualificazione alle coppe europee che, dato l’altalenante andamento stagionale, sarebbe da considerarsi quasi un’impresa nel caso in cui venisse davvero centrata.

Un’impresa che, lontana attualmente undici (quarto posto del Bologna) e otto punti (quinta posizione della Roma), influenzerà inevitabilmente i piani del neo tecnico laziale il quale, legatosi al club del patron Lotito fino al 30 giugno 2025, avrebbe già iniziato a studiare quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare in sede di calciomercato la prossima estate.

Lazio, Tudor chiama Simeone: l’argentino potrebbe prendere il posto di Immobile la prossima stagione

Legato al Napoli, che valuta il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro, da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026, Giovanni Simeone potrebbe lasciare il club di Aurelio De Laurentiis nei prossimi mesi per andare a cercare maggiore spazio in un’altra squadra.

Uno spazio che, finora mai garantitogli ampiamente in azzurro, l’argentino potrebbe presto trovare nientemeno che tra le file della Lazio la quale, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe in procinto di contattare il club campano per prendere informazioni sul centravanti sudamericano il quale, già allenato da Tudor ai tempi dell’Hellas Verona, potrebbe a breve sbarcare all’ombra biancoceleste del Colosseo per prendere il posto dell’ormai partente, Ciro Immobile.