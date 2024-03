Nel suo corpo scorre il sangue di Ronaldinho | Milan, un nuovo brasiliano agli ordini di Pioli: rossonero in estate

Milan, preso un brasiliano per la prossima stagione. Pioli lo accoglierà a Milanello a luglio. Trattativa conclusa velocemente.

Messe in archivio le due vittorie dell’Italia di Luciano Spalletti contro Venezuela ed Ecuador, gli occhi di tifosi e appasionati di calcio italiani tornano sul campionato di Serie A che tra il sabato di Pasqua e il lunedì Pasquetta manderà in scena la 30esima giornata della stagione.

Una 30esima giornata, che inizierà sabato alle 12.30 con il big match del Maradona tra Napoli e Atalanta, in cui spiccheranno, tra le altre, anche la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus (sabato alle 18.00) e quella dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Milan (sabato alle 20.45).

Una gara, quest’ultima, i cui tre punti in palio valgono ovviamente tantissimo tanto per la Viola, chiamata al successo per non dire definitivamente addio alla possibilità di un piazzamento europeo, quanto per il Diavolo, desideroso di confermarsi in seconda posizione alle spalle dell’Inter e con tre punti di vantaggio sul secondo posto della Juventus.

Un gruppo, quello rossonero, che, giungente all’appuntamento del capoluogo toscano da una striscia di sei risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League (cinque vittorie e un pareggio) punta chiaramente a fare bene anche contro i gigliati, già battuti nella gara d’andata giocata a San Siro lo scorso 25 novembre grazie a un calcio di rigore trasformato da Theo Hernandez.

Milan-Brasile: binomio perfetto, ecco tutti i verdeoro che hanno lasciato un bel ricordo all’ombra della Madonnina

Di brasiliani che hanno vestito la maglia del Milan ce ne sono parecchi. Giocatori, rimasti quasi tutti indelebilmente nei cuori e nelle menti dei tifosi meneghini, felici di aver potuto ammirare da vicino i successi, le giocate e la qualità dei tantissimi talenti giunti nel corso degli anni a Milanello dal paese sudamericano.

Talenti come Ronaldinho, Kakà, Ronaldo Il Fenomeno, Pato, Serginho, Cafù, Dida, Leonardo, Robinho e Thiago Silva i quali, seppur con fortune diverse, hanno fatto la loro parte onorando la maglia del Diavolo per l’intera durata della loro permanenza all’ombra rossonera della Madonnina.

Comunque questo è un colpaccio. Ai livelli dei grandi colpi della storia del Milan e non scherzo. pic.twitter.com/1IS4b6EX1e — Psycho (@PsychoRebic) March 24, 2024

Milan, idea Walace dall’Udinese per la prossima stagione

Chiamato a blindare il secondo posto in classifica davanti alla Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Gerry Cardinale inizia a guardare anche alla prossima stagione e studia già quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare nei prossimi mesi per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Una rosa, quella del tecnico parmigiano, che, sebbene già competitiva, necessita di qualche nuovo inserimento soprattutto a centrocampo per il quale, già sondato Amrabat in uscita dal Manchester United, potrebbe presto essere chiesto all’Udinese il brasiliano Walace che, valutato intorno ai sette milioni di euro dal club friulano, potrebbe essere il perfetto elemento per rendere ancora più competitivo il reparto centrale del Diavolo. Al momento non sappiamo se la trattativa tra rossoneri e bianconeri andrà realmente in porto, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.