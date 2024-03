Caso Acerbi, arriva la ‘sentenza’: squalifica per comportamento razzista | L’aggravante: non ha chiesto scusa

Arrivata la ‘sentenza’ per Francesco Acerbi: è stato comportamento razzista quello avuto nei confronti di Juan Jesus

Continua a far discutere il caso che ha visto coinvolti Francesco Acerbi e il difensore del Napoli Juan Jesus. Nel posticipo del turno numero 29 di campionato, disputatosi domenica 17 marzo a San Siro e concluso in parità, il centrale italiano avrebbe rivolto parole razziste nei confronti dell’avversario, autore della rete che ha consentito alla sua squadra di strappare un prezioso punto sul campo della capolista.

L’episodio è stato subito sottolineato dalla vittima, che si è rivolto all’arbitro facendo presente quanto era successo. Tra i due giocatori coinvolti c’è stato un immediato chiarimento e la partita è proseguita. Sembrava una pace fatta ma così non è stato.

Il giorno seguente Acerbi ha smentito di avere avuto un comportamento discriminatorio e il brasiliano ha risposto sui propri social network raccontando la sua versione dei fatti e mostrando il proprio dispiacere per la smentita dell’avversario.

La Nazionale italiana ha subito preso dei provvedimenti, cacciando Acerbi dal ritiro degli azzurri, impegnati negli Stati Uniti nei due test amichevoli vinti contro il Venezuela e l’Ecuador, in attesa di un responso da parte del Giudice Sportivo.

Fabio Caressa sentenzia Acerbi, secondo lui merita la squalifica

Intervenuto a Radio Deejay, il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha parlato di quanto accaduto e ha emesso la sua personale sentenza: “Non cominciamo a dire è un insulto come un altro, è un’adrenalina da campo. Non so cosa sia successo, ma se uno parla o tira fuori una questione che riguarda il colore della pelle è razzismo. Punto“.

Continua con queste parole, spiegando la sua posizione: “Non è offendere l’avversario. Acerbi doveva richiedere scusa anche solo se è stato mal interpretato e invece la parola scusa io non l’ho sentita tanto. Dal punto di vista della Giustizia Sportiva è complicato, perché se si crede a Juan Jesus e non ad Acerbi si crea un precedente“.

Cosa rischia Acerbi, la posizione dell’Inter

Per Acerbi si è parlato di una possibile squalifica di dieci turni che comprometterebbe il suo rientro in campo in questo campionato dato che mancano nove partite alla conclusione.

L’Inter al momento ha scelto la strada del silenzio ma è pronta a tutto pur di difendere la propria immagine, nel caso di definitiva colpevolezza del proprio tesserato.