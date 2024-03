Acerbi? Con noi ha chiuso a prescindere | Marotta, scaricato il #15: troppe prove contro la sua versione

L’Inter scarica Acerbi. A prescindere da ciò che dirà la giustizia, il difensore finirà ai margini della rosa. Sostituito con un ex Serie A.

Fermata sull’1-1 dal Napoli di Francesco Calzona nel posticipo serale di domenica 17 marzo, l’Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare a ranghi ridotti sui campi di Appiano Gentile per prepararsi al meglio in vista dell’impegno casalingo di lunedì 1 aprile contro l’Empoli di Davide Nicola.

Una sfida, quella contro la formazione toscana in programma nel giorno di Pasquetta alle 20.45, che i nerazzurri saranno chiamati ovviamente a vincere non solo per avvicinarsi al 20esimo scudetto della loro storia, per il quale manca ormai solo la matematica, ma anche per mettersi alle spalle l’intricata vicenda riguardante i presunti commenti razzisti proferiti da Acerbi nei confrotni di Juan Jesus durante Inter-Napoli di domenica scorsa.

Una vicenda, questa, ancora particolarmente aggrovigliata, sulla quale la Procura si prepara a fare chiarezza nelle prossime ore. Una volta ascoltata la versione del difensore meneghino, chi di dovere dovrà infatti stabilire il suo destino il quale, molto probabilmente, verrà reso noto all’inizio della prossima settimana.

Qualora l’ex Lazio e Sassuolo dovesse essere riconosciuto colpevole, l’Inter dovrà inevitabilmente prendere le distanze dal suo tesserato il quale, già escluso dall’Italia di Luciano Spalletti partita per gli Stati Uniti per affrontare in amichevole Venezuela ed Ecuador, verrà quasi sicuramente messo ai margini dal club di Steven Zhang il quale, non è da escludere, potrebbe seriamente prendere in considerazione la rescissione del contratto.

Inter, si pensa all’ex Napoli, Kim per sostituire Acerbi

Messa in preventivo la possibilità di perdere Acerbi, e vista l’età non più giovanissima di de Vrij, l’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, inizia a guardarsi intorno in vista della prossima stagione per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un difensore forte ed esperto.

Un difensore, che la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato nell’ex Napoli, Kim, il quale, non sempre titolare nelle scelte di Thomas Tuchel al Bayern Monaco, potrebbe clamorosamente valutare il trasferimento al Biscione, tra le cui file, vista la sua grande esperienza, sarebbe titolare inamovibile.

Inter, Kim è la prima scelta, ma piace anche Smalling

Desiderosa di rinforzare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione, l‘Inter di Steven Zhang avrebbe iniziato, come detto, a prendere informazioni su Kim del Bayern Monaco il quale, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il principale obiettivo difensivo per la prossima stagione.

Un obiettivo, particolarmente apprezzato da Simone Inzaghi, il cui costo ruotante intorno ai 60 milioni di euro risulta però un po’ troppo alto, almeno per ora, per le casse della società meneghina la quale, vista l’attuale impossibilità di sborsare tale cifra per il sudcoreano, potrebbe ripiegare su Chris Smalling il quale, sebbene non più giovanissimo (35 anni da compiere il prossimo 22 novembre), potrebbe lasciare la Roma nei prossimi mesi e rappresentare una valida soluzione da inserire nella rosa nerazzurra la quale, ad ogni modo, avrà necessariamente bisogno di un elemento giovane, ma allo stesso tempo affidabile, al quale affidare il comando della difesa.