La Juve non è più posto per te, vai in Premier | Allegri, addio a fine stagione: seguito il consiglio del grande ex

A fine stagione sarà addio tra Allegri e la Juventus. Il tecnico toscano segue il consiglio del grande ex e si prepara a volare in Premier League.

Messo in archivio lo scialbo pareggio casalingo a reti bianche di qualche ora fa contro il Genoa di Alberto Gilardino, la Juventus di Massimiliano Allegri si gode qualche giorno di riposo, vista la sosta per le nazionali, prima di tornare al lavoro alla Continassa per preparare al meglio la sfida esterna del sabato di Pasqua contro la Lazio del presidente Lotito.

Una sfida, quella in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 30 marzo alle 18.00, che i bianconeri saranno necessariamente chiamati a vincere non solo per consolidare il proprio terzo posto in classifica, ma anche, e soprattutto, per mettersi alle spalle i passi falsi dell’ultimo periodo.

Passi falsi, che tradotti in risultati significano sette punti conquistati nelle ultime otto partite di campionato disputate, i quali hanno inevitabilmente fatto scivolare giù in classifica la Vecchia Signora, passata, nel giro di poche settimane, dal sogno scudetto al guardarsi le spalle da Bologna e Roma, distanti, ora come ora, appena cinque e otto punti.

Distanze, queste, chiaramente non eccessive, che Vlahovic e compagni saranno chiamati a confermare nelle nove gare di campionato che ancora restano da giocare. Nove gare, per un totale di 27 punti ancora a disposizione, che il gruppo piemontese non dovrà fallire per non mettere ulteriormente a rischio la propria qualficazione alla prossima Champions League.

#AllegriOut impazza nuovamente sui social: i tifosi della Juventus chiedono l’esonero del tecnico toscano

Incassati, come detto, appena sette punti nelle ultime otto partite di campionato disputate, la Juventus del patron Ferrero continua a fare i conti con una crisi di risultati assai eclatante che sta arrivando addirittura a mettere in discussione quella qualificazione alla prossima Champions League che fino a poche settimane fa sembrava ormai in cassaforte.

Una crisi di risultati chiaramente non apprezzata da addetti ai lavori e tifosi della Vecchia Signora i quali, in seguito al nulla di fatto interno contro il Genoa, hanno nuovamente chiesto a gran voce, mediante post recanti l’hashtag #AllegriOut pubblicati sui vari social, l’esonero del tecnico toscano, considerato, ormai da tempo immemore, il principale responsabile delle pessime prestazioni della squadra.

Allegri, addio Juve: il tecnico toscano pronto volare in Premier su consiglio dell’ex mentore

Sebbene legato alla Juventus da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Massimiliano Allegri potrebbe dire addio alla Vecchia Signora nei prossimi mesi concludendo con un anno d’anticipo la sua seconda esperienza all’ombra bianconera della Mole.

Una seconda esperienza nel capoluogo piemontese, caratterizzata dalla mancata conquista di trofei, in seguito alla quale il tecnico toscano potrebbe seriamente prendere in considerazione il consiglio dell’ex mentore, Giovanni Galeone il quale, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha suggerito al classe ’67 di provare un’esperienza all’estero, magari in Premier League. Un massimo campionato, quello inglese, dove, secondo l’ex allenatore, Allegri potrebbe fare molto bene sulle panchine di Liverpool e Manchester United.