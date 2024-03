Mi dispiace mister, domani non ti presentare | Pioli ‘cacciato’ da casa sua: decisiva la testimonianza di Adli

Continua la discussione attorno alla figura di Pioli, alla sua panchina e a quello che potrebbe essere il suo futuro.

La stagione del Milan continua ad avere le sembianze di un’altalena spigolosa ed anche abbastanza frenetica che non accenna a fermarsi mai e non conosce soste. Partite spettacolari e in cui si vede tutta la forza e la qualità della squadra che si alternano con altri match in cui i rossoneri non riescono a nascondere difficoltà e punti deboli.

Nonostante questi alti e bassi, dovuti anche ad una serie incredibile di infortuni che ha colpito la squadra tra ottobre e gennaio, il Milan è saldo al secondo posto in classifica, dietro solo all’irraggiungibile e ingiocabile Inter di questa stagione, e con una qualificazione alla prossima Champions praticamente in tasca.

Restano due nei abbastanza pesanti nella stagione rossonera: le rispettive eliminazioni deludenti in Coppa Italia e soprattutto nel girone di Champions League. Quest’ultimo obiettivo sfumato, però, ne ha regalato un altro ai rossoneri. L’Europa League, infatti, al momento è il vero focus su cui sono centrati tutti i milanisti, dai tifosi ai calciatori e dirigenti, e l’obiettivo dichiarato è quello di vincere l’unica competizione che manca nella gloriosa bacheca del Diavolo.

Dal cammino in Europa League, con il derby contro la Roma prossimo scoglio da superare ai quarti di finale, dipenderà molto probabilmente la riconferma o meno di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Nelle ultime ore, però, alcune indiscrezioni parlano di una società orientata a non cambiare e a rinnovare la fiducia al tecnico parmense.

Milan, continua la polemica attorno al futuro di Pioli

Questa ipotesi è fortemente in contrasto con tutte le voci che si sono diffuse negli ultimi mesi e che volevano l’esonero di Stefano Pioli a fine stagione. La decisione ovviamente spetterà alla società, ma la discussione impazza e continua ad infiammare salotti televisivi, social e chiacchiere da bar.

Per la maggior parte dei tifosi rossoneri, soprattutto quelli presenti sul web, il tecnico parmense dovrebbe essere esonerato a fine stagione perché non più in grado di garantire competitività e successi alla squadra. Altri parlano semplicemente di un ciclo finito dopo quattro stagioni e mezzo comunque positive, per altri ancora, al contrario, Pioli si è meritato la riconferma e dovrebbe restare al suo posto.

Pioli e le parole di Adli che scatenano le illazioni

Proprio in considerazione di questa diatriba è arrivato un tweet su X di un tifoso rossonero che ha postato un curioso video con Yacine Adli. Il centrocampista rossonero, molto attaccato al gruppo, all’ambiente e ai tifosi rossoneri, lo scorso anno, nonostante non venisse praticamente mai impiegato da Pioli, ha comunque fatto gruppo con gli altri calciatori del Milan e non ha mai smesso di supportare squadra e staff.

In estate è voluto restare a Milano ed ora ha un ruolo importantissimo in squadra, essendo uno dei quattro calciatori impiegati a centrocampo. Lo scorso anno, a fine stagione, Adli organizzò una grigliata con tutta la squadra per unire e rafforzare il gruppo. Incontro a cui non partecipò Stefano Pioli. Alla domanda di un giornalista, a margine di un’intervista, circa la presunta presenza dell’allenatore a quella giornata di gruppo, Yacine ha sottolineato che il tecnico non era presente e questo ha scatenato ancora di più la discussione e le curiosità degli utenti su X.