A luglio torno a casa | Clamoroso Thiago Silva: l’annuncio ha spiazzato tutti, i tifosi del Milan lo vogliono capitano

Thiago Silva spiazza tutti, torna a giocare nella squadra in cui è cresciuto da calciatore, i tifosi milanisti sperano che possa diventarne il capitano

Thiago Silva non ha mai dimenticato del tutto gli anni trascorsi con la maglia del Milan. Con i rossoneri si è imposto tra i migliori difensori centrali, protagonista di importanti serate europee di uno Scudetto vinto in compagnia di grandi campioni presenti in rosa come Zlatan Ibrahimovic, l’ultimo trofeo della presidenza Berlusconi.

Arrivò a gennaio 2009, all’età di 25 anni, prima di trasferirsi al Paris Saint Germain di fronte a una cospicua offerta economica. Nel suo curriculum una Champions League, una Coppa del Mondo per club, sette titoli della Ligue 1, una Supercoppa UEFA, cinque coppe di Francia e sei coppe di Lega francese.

Adesso milita nel Chelsea ma il suo contratto è in scadenza. Spegnerà 40 candeline il prossimo 22 settembre e la sua carriera è al tramonto. Per questo motivo potrebbe decidere di chiudere con una scelta di cuore, tornando nel club dove è cresciuto.

Una squadra che ha puntato su di lui e poi lo ha lasciato partire per affermarsi tra i migliori interpreti nel suo ruolo della sua generazione, grazie a tanta tenacia, il vizio del goal e una classe che è stata notata da tutti.

Thiago Silva ritorna alla Fluminense, le parole del ds del club brasiliano

Questo club è la Fluminense e il direttore sportivo Fred ha raccontato a ESPN Brasil il desiderio di riportarlo a casa. Queste le sue parole: “Thiago è un nostro sogno da molto tempo, il presidente ne parla quasi ogni settimana. Io personalmente sono un suo amico e sa che qui ha le porte spalancate“.

Non sa se deciderà di abbandonare la Premier la prossima estate ma è certo del suo ritorno in Brasile: “Speriamo che ottenga in serenità tutti i successi che può ancora raggiungere in Inghilterra. I tifosi amano Thiago, il Fluminense anche e lui ama questo club. Un giorno sarà inevitabile il suo ritorno: accadrà”.

Una degna conclusione di una carriera da fuoriclasse

Un intero stadio pronto ad accoglierlo di nuovo. Sarebbe senz’altro un giorno di festa per tutti i tifosi della Fluminense.

Sfuma l’ipotesi di un suo ritorno al Milan ma la curva rossonera si augura che Thiago Silva possa diventare comunque capitano della sua squadra del cuore.