Resta Allegri, ma ti lasciamo ‘marcire’ in Serie B | Giuntoli, insieme non possono coesistere: il talento rimane a casa

La Juventus ha preso la sua decisione: se resta Allegri, il giocatore non tornerà a Torino. Giuntoli è stato chiaro. Giocherà in Serie B.

Attualmente in terza posizione con 59 punti, a meno tre dal Milan di Stefano Pioli e con soli otto punti di vantaggio sul quinto posto della Roma, la Juventus di Massimiliano Allegri continua a lavorare sui campi della Continassa per preparare al meglio l’impegno esterno del sabato di Pasqua contro la Lazio di Igor Tudor.

Una sfida, quella in programma allo Stadio Olimpico, valevole per la 30esima giornata di campionato in Serie A, che i bianconeri non potranno ovviamente fallire per non mettere ulteriormente a rischio il proprio piazzamento Champions.

Un piazzamento europeo che, stabilmente in mano fino a poche settimane fa, è stato messo pericolosamente in discussione dai pessimi risultati conquistati nell’ultimo periodo. Pessimi risultati che, tradotti in punti ottenuti, hanno visto i piemontesi conquistarne appena sette nelle ultime otto partite disputate.

Un rendimento da squadra in lotta per non retrocedere, questo, che ovviamente non è stato apprezzato dai sostenitori juventini i quali, ormai da tempo immemore, continuano a chiedere alla società l’esonero di Massimiliano Allegri, considerato il principale responsabile delle orribili prestazioni della squadra.

Juventus, in nazionale brillano le stelle di Miretti e Soulé

Messi in standby i principali campionati europei, gli impegni delle nazionali, che vedono ovviamente impegnati molti giocatori di Serie A, hanno regalato piacevoli sorprese soprattutto alla Juventus del patron Ferrero, la quale, nelle scorse ore, ha potuto ammirare, considerando i suoi elementi più giovani, le ottime prestazioni sfoderate da Fabio Miretti e Matias Soulé rispettivamente con le maglie di Italia Under 21 e Argentina Under 23.

Due prestazioni, che hanno fatto stropicciare gli occhi a molti addetti ai lavori e tifosi juventini i quali, alla luce di quanto visto, hanno ripreso a sottolinerare, soprattutto su social come X, come mai il primo non sia in grado di esprimersi allo stesso modo nella Juve e il secondo abbia dovuto cambiare aria per mettere in mostra il suo straordinario talento. Quesiti, questi, per i quali, secondo la maggior parte dei sostenitori bianconeri, la risposta è sempre la stessa: Allegri non sa come sfruttare appieno il potenziale a sua disposizione.

Juventus, Facundo Gonzalez potrebbe restare in Serie B anche l’anno prossimo

Di proprietà della Juventus, ma attualmente in prestito alla Sampdoria, in Serie B, Facundo Gonzalez potrebbe restare in cadetteria anche la prossima stagione. Divenuto, dopo un avvio complicato, uno degli intoccabili di Andrea Pirlo, il giovane difensore uruguaiano potrebbe infatti continuare a maturare nel secondo campionato italiano per farsi trovare eventualmente pronto per la Juventus dell’annata 2025-2026.

Un’annata, questa, che, non è da escludere, potrebbe anche essere la seconda in Serie A per il forte classe 2003 che, data la risalita della Samp in Serie B (i blucerchiati si trovano attualmente in zona playoff), potrebbe debuttare nel massimo campionato italiano proprio con i doriani i quali, in caso di promozione (ma anche in caso di permanenza in Serie B), sono pronti a chiedere il rinnovo del prestito alla Vecchia Signora la quale, dal canto suo, non dovrebbe opporsi a tale eventuale richiesta, vista la completezza del reparto arretrato di Massimiliano Allegri.