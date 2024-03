Ma non era l’Inter la regina dei parametri zero? | Ibra come Marotta: preso gratis in Bundesliga il nuovo #9

Ibrahimovic segue l’esempio di Marotta e prende a parametro zero il nuovo numero nove del Milan. Arriva gratis dalla Bundesliga.

Stabilmente in seconda posizione con 62 punti, a più tre sulla Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli si prepara a un finale di stagione intensissimo che lo vedrà impegnato nel consolidamento del proprio piazzamento Champions e nella corsa alla vittoria dell’Europa League.

Un obiettivo, quest’ultimo, che, mai centrato prima d’ora, i rossoneri del tecnico parmigiano proveranno a conquistare per la prima volta nella loro storia a partire dall’imminente derby tutto italiano dei quarti di finale contro la Roma di Daniele De Rossi.

Un derby, quello contro i giallorossi che mette in palio un posto nelle semifinali, le quali, ancora oggi, rappresentano il miglior risultato raggiunto dal Diavolo nella seconda competizione europea più importante. Semifinali, conquistate nelle edizioni 1971-1972 e 2001-2002, in cui i meneghini uscirono sconfitti rispettivamente contro Tottenham e Borusssia Dortmund.

Escluse queste due stagioni, il Milan non ha infatti più raggiunto tale piazzamento il quale, mai come in questa occasione, può essere migliorato con il raggiungimento della finale e, perché no, della vittoria della coppa il prossimo 22 maggio all’Aviva Stadium di Dublino.

Milan, seguito l’esempio dell’Inter: si punta sui parametri zero

In vista della stagione 2024-2025, il Milan di Gerry Cardinale si appresta a seguire, come fatto recentemente dall’Inter, la via che porta all’ingaggio di giocatori a parametro zero. Una via, questa, che al Biscione ha portato molta fortuna coi vari Dzeko, Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan, la cui percorrenza si spera possa giovare allo stesso modo anche al Diavolo.

Alla luce degli ottimi risultati registrati grazie alle acquisizioni di Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Okafor e Chukwueze, pagati complessivamente poco più di 90 milioni di euro, il Milan auspica infatti di ottenere i medesimi frutti con l’ingaggio a parametro zero di quello che potrebbe essere il nuovo numero nove della squadra.

Milan, idea Choupo-Moting a zero per sostituire Giroud

Concentrato sul consolidamento del secondo posto in classifica e desideroso di arrivare quanto più in fondo possibile in Europa League, il Milan di Gerry Cardinale guarda anche alla prossima annata e studia quelli che potrebbero essere i colpi da mettere a segno in estate per rinforzare il reparto avanzato della rosa di Stefano Pioli.

Un reparto, quello offensivo dei meneghini, che, pronto a salutare Giroud, in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe veder arrivare, a partire dal giorno successivo, nientemeno che Eric-Maxim Choupo-Moting il quale, anche lui in scadenza col Bayern Monaco, potrebbe legarsi a parametro zero al Diavolo per prendere il posto, nonché il numero di maglia dell’ex Chelsea e Arsenal.