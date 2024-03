Lukaku in lacrime: si è fatto malissimo | Europa League a forte rischio: mazzata dall’infermeria del Belgio

L’attaccante belga è preoccupato per un problema che può mettere a rischio il prosieguo della stagione ed il cammino in Europa.

Durante la scorsa estate il suo nome è stato uno di quelli più discussi ed al centro di polemiche di tutto il calciomercato europeo ed internazionale. Romelu Lukaku ha fatto parlare di sé sin dalla seconda metà di giugno, subito dopo la finale di Champions persa con la maglia dell’Inter. E, fino agli ultimi giorni di agosto, si è continuato a farlo quasi ogni giorno.

Prima un accordo per la sua permanenza all’Inter che sembrava una formalità, poi, quando i nerazzurri sembravano aver trovato la quadra con il Chelsea per trattenere il belga, il mistero delle chiamate e dei messaggi a cui Lukaku non rispondeva e che avevano come mittente calciatori e dirigenti interisti.

A metà luglio, così, arriva il tradimento definitivo. L’Inter si ritira dalla corsa al belga, infastidita dal suo atteggiamento, e Lukaku sembra ad un passo dall’accordo con la Juventus che, però, nel frattempo, deve riuscire a vendere Dusan Vlahovic. Alla fine non se ne farà più nulla, il serbo resterà a Torino e la punta belga, invece, con il cerino in mano.

Mentre dall’Arabia Saudita continuano ad arrivare offerte monstre per lui, Big Rom le rifiuta in serie attendendo la chiamata giusta dall’Europa e magari dall’Italia. Si comincia a parlare di un interessamento per lui della Roma che, a fine agosto, chiude clamorosamente l’accordo con il Chelsea. Lukaku è accolto come un Re all’aeroporto romano ed il club giallorosso versa poco più di dieci milioni ai blues per il prestito oneroso (oltre ai sette milioni netti al calciatore).

Lukaku, una stagione da top per sperare nel riscatto

La stagione di Lukaku parte alla grande, ma poi ha un netto calo da novembre in poi quando la squadra non gira più ed entra in crisi con José Mourinho. L’arrivo di De Rossi è una manna dal cielo anche per lui che si ritrova soprattutto nell’importanza di giocare con e per la squadra e nel fare a sportellate con i difensori avversari.

Dieci gol in campionato, sette in Europa League ed uno in Coppa Italia, fanno un discreto bottino di diciotto reti stagionali in 36 partite per Big Rom che cercherà di trascinare la Roma alla prossima Champions League anche per facilitare un riscatto giallorosso che al momento sembra molto complesso e, se non dovesse arrivare, costringerebbe l’attaccante belga a tornare al Chelsea in estate.

Belgio, problema muscolare per De Ketelaere

Lukaku ora è in Nazionale ed ha smaltito un sovraccarico muscolare. Dal ritiro del suo Belgio, però, non arrivano buone notizie per un suo compagno: Charles De Ketelaere. L’ex Milan, infatti, un problema agli adduttori e non partirà con le Furie Rosse alla volta dell’Irlanda dove è prevista un’amichevole.

Nei prossimi giorni per CDK sono attesi gli esami strumentali che ci diranno qualcosa in più sul suo problema muscolare e sugli eventuali tempi di recupero. Il Belgio, per ora, lo ha tenuto a riposo, ma all’interno del ritiro della Nazionale. Gasperini spera di riaverlo presto e che il problema sia di lieve entità per il belga, fondamentale per il tour de force che vedrà la squadra bergamasca impegnata ogni tre giorni da dopo la sosta in poi. A partire dalla sfida di Napoli in programma per sabato 30 marzo.