Pioli, idea ‘seducente’: il dopo Giroud gioca in Serie A | Ecco il nuovo bomber: a luglio prende la #9

Milan, non serve andare all’estero per sostituire Giroud: il nuovo numero nove gioca in Serie A. Pioli lo prende per la prossima stagione.

Reduce dalla sofferta ma importantissima vittoria contro lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ospitare l’Empoli di Davide Nicola in occasione della 28esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma domani alle 15.00 (domenica 10 marzo) a San Siro, che i meneghini vorranno chiaramente portare a casa per tenersi in scia del secondo posto della Juventus e dare seguito alla mini striscia di tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio) tra campionato ed Europa League.

Una competizione, quest’ultima, che, tuttora mancante nello straordinario palmares rossonero, è diventata, dopo le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia, l’obiettivo stagionale del Diavolo insieme all’ottenimento di un piazzamento Champions.

Due obiettivi, dei quali uno quasi già in cassaforte, chiaramente alla portata del gruppo del patron Cardinale il quale, soprattutto in ambito continentale, spera di poter contare sui gol di Olivier Giroud che, salito a quota 14 marcature stagionali giovedì sera, lascerà Milano al termine della stagione.

Milan, Giroud è la tua stella più brillante: Pioli si gode i gol del suo bomber

Capocannoniere stagionale del Milan con 14 gol messi a segno tra campionato, Champions League ed Europa League, Olivier Giroud è, senza alcun’ombra di dubbio, uno degli elementi più importanti, insieme a Leao e Theo Hernandez, della rosa di Stefano Pioli.

Un elemento, legato ai colori del Diavolo dal luglio 2021, sicuramente tra i più amati dai tifosi del Diavolo i quali, già certi del suo addio a fine stagione, sono pronti a godersi gli ultimi mesi in rossonero del numero nove ex Arsenal e Chelsea.

Milan, idea Milik per il dopo Giroud: la Juve considera cedibile il polacco

Pronto, come detto, a salutare Giroud al termine della stagione, il Milan di Gerry Cardinale inizia a studiare con grande attenzione i profili di alcuni attaccanti che potrebbero prendere il posto del centravanti francese la prossima stagione.

Profili come quello di Arkadiusz Milik che, non centralissimo nei piani di Allegri alla Juventus, potrebbe essere un valido sostituto del giocatore transalpino. Un valido sostituto che, disposto a rilanciarsi in una piazza in cui potrebbe anche essere titolare, potrebbe sbarcare all’ombra rossonera della Madonnina per una cifra ruotante intorno ai dieci milioni di euro.