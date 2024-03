Se non me lo portate subito, mi dimetto | De Rossi, chiamata al vecchio amico: sarà lui il nuovo direttore sportivo

Ancora vacante il posto da direttore sportivo della Roma, uno dei papabili successori di Tiago Pinto si è appena licenziato, ecco di chi si tratta

Momento molto positivo in casa Roma. Con la netta vittoria dello scorso fine settimana sul campo del temibile Monza, i giallorossi hanno superato l’Atalanta al quinto posto in classifica e si mantengono sulla scia del Bologna di Thiago Motta, in piena corsa per la zona Champions League. Sesta vittoria su sette partite in campionato da quando Daniele De Rossi è subentrato a José Mourinho in panchina.

Un rendimento importante che aumenta le chance dell’ex capitano e bandiera della Roma di essere confermato al timone della squadra anche per la prossima stagione. Un contratto da traghettatore sino a maggio per lui ma nessuno si aspettava un impatto così netto.

Con le ottime figure in campo europeo delle italiane ci sono buone possibilità che alla prossima Champions ci siano ben cinque rappresentanti della nostra Serie A e questo alimenta le speranze dei giallorossi di tornare a giocare la competizione.

Una rosa che crede nei suoi mezzi, che si prepara per l’affascinante doppio scontro negli ottavi di Europa League contro il Brighton di Roberto De Zerbi, amico e punto di riferimento tecnico di DDR. Si attendono scintille e spettacolo sia all’Olimpico che nel ritorno in Inghilterra.

La fine di un capitolo importante del calcio inglese, separazione consensuale per lui

Sempre dalla Premier League arriva una notizia che potrebbe coinvolgere anche la Roma. Il Bournemouth, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato la separazione a fine stagione con il direttore sportivo Richard Hughes.

Dieci anni per lui nel piccolo club inglese che è riuscito ad arrivare nel massimo campionato britannico e a confermarsi come una delle realtà sportive più belle della Manica, con un pubblico sempre caloroso e la simpatia degli amanti del calcio.

Hughes in lizza per sostituire Tiago Pinto, ha già lavorato in Italia

Il nome di Hughes circola da giorni come possibile sostituto di Tiago Pinto. L’ex centrocampista scozzese, classe 1979, ha già lavorato in Italia, nelle giovanili dell’Atalanta e potrebbe tornare nel nostro Paese per costruire una Roma ancora più competitiva.

Le disponibilità economiche dei Friedkin sono limitate ma il pass per la Champions garantirebbe una liquidità maggiore da poter investire nel mercato, senza ricorrere per necessità a parametri zero e prestiti.