Clamoroso in Serie A: il CT del Brasile firma per la Salernitana | Il nuovo allenatore convincerà Dia a tornare in campo

Il commissario tecnico del Brasile firma per la Salernitana, sarà lui a convincere finalmente Dia a tornare al centro dell’attacco dei campani

Ancora tutto da decidere in Serie A nel rush finale che prenderà vita dopo questa pausa per gli impegni delle Nazionali, tranne la quasi certa vittoria dello Scudetto dell’Inter e la quasi certa retrocessione della Salernitana. Situazione drammatica per i campani, i quali, nonostante i cospicui investimenti del presidente Iervolino, non sono riusciti a rialzarsi in classifica e sono a un passo dal ritorno in Serie B.

Una stagione iniziata con Paulo Sousa in panchina e con i presupposti di una tranquilla salvezza. La rosa è composta da giocatori d’esperienza come Antonio Candreva e alcuni talenti che nella passata stagione si erano ben espressi.

Dopo otto giornate e soli tre punti raccolti è arrivato il primo cambio di allenatore con l’arrivo di Pippo Inzaghi. Il gioco si è visto ma i risultati meno, tanto che al termine di una finestra di mercato di riparazione parecchio dinamica, la squadra è stata affidata a Fabio Liverani.

L’ex tecnico del Lecce ha raccolto però solo un punto in cinque partite, perdendo importanti scontri diretti come quelli di Cagliari e l’ultimo tra le mura amiche proprio contro i salentini. La dirigenza ha deciso così di puntare su Stefano Colantuono per tentare una miracolosa rimonta che pare al momento improbabile.

Felipe Scolari non è più l’allenatore dell’Atletico Mineiro

Per la prossima stagione la società campana potrebbe decidere di chiamare come guida tecnica Felipe Scolari, ex commissario tecnico del Brasile e che nelle ultime ore ha deciso, in modo consensuale con il club, di rescindere il contratto che lo legava all’Atletico Mineiro.

L’allenatore ha guidato l’Atletico Mineiro in 41 partite, con un bilancio di 19 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte. La squadra è stata affidata temporaneamente al vice allenatore Lucas Gonçalves.

Perché non è da escludere l’arrivo a Salerno di Felipe Scolari e quali sarebbero gli obiettivi

La Salernitana potrebbe pensare a lui per provare a tornare subito in Serie A. Non sarebbe la prima operazione nostalgica della presidenza Iervolino che ha già portato in rosa due giocatori di esperienza e di classe come Frank Ribery e questo gennaio l’ex difensore centrale del Bayern Monaco Jerome Boateng.

Scolari potrebbe riuscire a integrare di nuovo in squadra Dia, attaccante che è stato messo ai margini del progetto e che tanto bene aveva fatto nella sua prima esperienza in Italia.