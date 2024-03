Tu non ci pensi alla Lazio, sei con la testa altrove | Tudor, primo litigio nello spogliatoio: panchinato un titolarissimo

Igor Tudor mette subito le cose in chiaro, ha già fatto fuori un titolare fisso della Lazio perché non si impegna in allenamento

Sono arrivati all’improvviso le dimissioni di Maurizio Sarri che ha deciso di rinunciare allo stipendio che li spettava, risolvendo il contratto che lo legava alla Lazio. Dopo una settimana in cui momentaneamente si è seduto sulla panchina dei biancocelesti Martusciello, che ha guidato la squadra nella trasferta vittoriosa nel derby contro il Frosinone, il club è stato affidato ad Igor Tudor.

Per l’ex difensore della Juventus un ritorno su una panchina di Serie A dopo le ottime cose fatte a Verona dove portò gli scaligeri fino al nono posto in classifica, spinto da un Giovanni Simeone in stato di grazia al centro dell’attacco.

Il tecnico ha nove partite per provare a salvare la stagione altalenante della Lazio, che spera di staccare il pass per una competizione europea e di vincere la Coppa Italia dove è atteso il doppio scontro in semifinale contro la Juventus.

Con questi due mesi si gioca la riconferma e proverà a trasmettere allo spogliatoio le giuste motivazioni e la grinta che lo contraddistingue, certo di avere la personalità giusta per imporsi anche con decisioni che potrebbero essere soggette a critiche.

Felipe Anderson finisce in panchina, Tudor vuole in campo solo giocatori motivati

Tra questi potrebbe esserci la panchina per Felipe Anderson che potrebbe calare di concentrazione dato il suo addio certo dalla Lazio, con il contratto che scade il prossimo giugno e che non sarà rinnovato. L’esterno d’attacco brasiliano ha già un accordo di massima con la Juventus.

I bianconeri si sono mostrati interessati a questo colpo a parametro zero che garantisce maggiore imprevedibilità al centrocampo e la giusta esperienza internazionale in attesa di una stagione, la prossima, che vedrà con molta probabilità il ritorno in Champions League.

Il momento della Lazio, tra presente e futuro

La Lazio, dal canto suo, sembra essere propensa a puntare su Isaksen in quella zona del campo. Previsti molti cambi nella rosa nel prossimo mercato estivo, con la possibile partenza anche di Ciro Immobile che ha offerte dall’Arabia e non gode più di grande feeling con i tifosi.

Ma adesso c’è da pensare al presente, a partite da affrontare come finali e da punti da portare a casa per regalare alla calorosa curva qualche soddisfazione, come nel derby che si svolgerà nel primo weekend di aprile.