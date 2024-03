Rabiot? Non preghiamo nessuno, se va via ci fa un favore | Linea durissima Giuntoli: il sostituto dalla Serie B

Il centrocampista francese si trova nella stessa condizione di un anno fa quando poi trovò l’accordo con il club bianconero.

A distanza di una stagione, in casa Juventus, si ripropone il caso Adrian Rabiot. Il centrocampista francese, negli ultimi anni, dopo l’arrivo a Torino nell’estate 2019, è sembrato ad un passo dall’addio diverse volte. Il suo alto stipendio, insieme alle alte esigenze di mamma Veronique, che ne cura gli interessi, sono sempre stati però un ostacolo per ogni squadra fosse interessata.

Un paio di estati fa, a fine agosto 2022, Rabiot, che non aveva mai convinto a pieno in bianconero nel corso delle sue tre stagioni precedenti, sembrava davvero vicinissimo al Manchester United. L’accordo tra il club inglese e la Juventus era stato trovato, ma poi, proprio a causa delle esose richieste di mamma Veronique, non se ne fece più nulla.

Da allora, però, la sua storia con la maglia della Juventus è cambiata radicalmente. Nella scorsa stagione, infatti, soprattutto grazie alla piena fiducia riposta da Massimiliano Allegri nei suoi confronti, Rabiot è diventato il centrocampista più importante della squadra bianconera, ma soprattutto uno dei pochi calciatori della rosa a riuscire a fare la differenza.

In una delle stagioni più difficili della storia della Juventus, quindi, Adrian riesce a brillare e a mettersi sulle spalle la squadra a suon di gol (prima stagione in doppia cifra per lui) e giocate importanti. Rabiot diventa un leader e cresce sempre più l’intesa con il sui allenatore Max Allegri che chiede alla società di fare uno sforzo per trattenerlo.

Rabiot, difficile un altro rinnovo con la Juve

Il contratto ormai in scadenza impone alla Juventus di muoversi sul mercato per trovare un sostituto all’altezza, ma la società preferisce fare un’altra mossa e convince Rabiot a restare in bianconero almeno per un altro anno. L’accordo prevede il prolungamento per un’altra stagione a sette milioni di euro.

In questa stagione, quindi, Rabiot, insieme a Vlahovic e Lukaku, soprattutto dopo le vicissitudini occorse a Pogba, risulta essere il calciatore più pagato della Serie A. Ora, però, il problema contratto del francese si ripropone, con la paura da parte della Juventus di perderlo a zero. Al momento sembra difficile un altro accordo tra le parti, anche a causa di una stagione in chiaroscuro per il transalpino.

Rabiot out, ecco i probabili sostituti

Dopo ben cinque stagioni, quindi, le strade di Rabiot e della Juventus potrebbero dividersi una volta per tutte. Adrien potrebbe partire a zero e rappresenterebbe una grossa opportunità per tutte le top squadre europee, con soprattutto i club di Premier League interessate speciali.

Cristiano Giuntoli sarebbe chiamato in estate a cercare il sostituto di Rabiot. Tanti i nomi che si fanno, da Koopmeiners a Ferguson, fino ad arrivare ad Albert Gudmundsson. Per arricchire la fantasia in quella zona del campo della squadra bianconera, però, potrebbe essere ingaggiato anche Gaston Pereiro, fantasista del Cagliari, in questo momento in prestito in Serie B alla Ternana dove, con tre gol da quando è arrivato a gennaio, sta cercando di portare gli umbri ad una salvezza complicata.