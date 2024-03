Loftus-Cheek, disgrazia in allenamento: l’infortunio è più grave del previsto | Contro la Fiorentina sarà emergenza

L’inglese si sta dimostrando un’arma importantissima per i rossoneri che ora dovranno saperlo gestire in questo finale di stagione.

In estate è stato uno dei tanti acquisti del nuovo Milan targato Furlani e Moncada, ma soprattutto era stato richiesto espressamente da Stefano Pioli. Ora, dopo sette mesi di stagione, Ruben Loftus-Cheek è diventato un calciatore imprescindibile per il tecnico parmense e soprattutto, insieme a Christian Pulisic, sicuramente il migliore acquisto estivo dei rossoneri.

Il centrocampista inglese ha avuto come unico tallone d’Achille della sua carriera i frequenti infortuni e una tenuta fisica che spesso lo ha messo in difficoltà. Anche per questo, nonostante un fisico imponente, una tecnica sopraffina, ottime qualità nel tiro e nell’inserimento in aerea avversaria, Ruben non è mai riuscito a trovare la sua dimensione e a sfondare in tutto e per tutto.

Un inizio di carriera da top assoluto che gli vale la fiducia del Chelsea che lo fa crescere e lo fa presto esordire in prima squadra. Le sue doti sono confermate, ma Ruben fa fatica ad esplodere. La stagione migliore la vive con Maurizio Sarri in panchina, nel 2018/2019, in cui vince l’Europa League e segna dieci gol complessivi, tra tutte le competizioni.

Al Milan, che lo acquista dal Chelsea per circa 20 milioni di euro, parte subito alla grande, ma poi i soliti problemi fisici lo tormentano tra ottobre e novembre e lo tengono per circa un mese ai box. Loftus-Cheek torna a dicembre e nel 2024 esplode definitivamente. Pioli gli ritaglia un ruolo da trequartista alle spalle della prima punta e lui ne beneficia alla grande.

Loftus-Cheek, la sua stagione migliore grazie a Pioli

Tra Serie A ed Europa League, l’inglese è a quota nove gol stagionali, ad una sola rete dalla doppia cifra e dal record personale. Ma, aldilà dei gol, Loftus-Cheek sembra essere diventato fondamentale ed imprescindibile nel 4231 di Stefano Pioli. Dopo essere partito da mezzala, infatti, il ruolo di trequartista atipico sembra calzargli proprio a pennello.

Ruben è perfetto in quel ruolo nel campionato italiano e con la sua fisicità e capacità di inserimento, oltre che con tiro e intelligenza tattica, riesce a fare la differenza e a garantire al Milan un apporto importante in entrambe le fasi. L’unico problema che ha Pioli, in questo momento, è non avere un’alternativa con le sue caratteristiche in quel ruolo.

Milan, Pobega vicino al rientro

Okafor e Jovic, spesso impiegati anche al centro dell’attacco o da seconda punta, infatti, sono troppo offensivi per ricoprire il ruolo di Loftus-Cheek con lo stesso profitto e le stesse caratteristiche. L’unico calciatore all’interno della rosa del Milan che potrebbe rappresentare un’alternativa all’inglese, anche per farlo rifiatare e per gestirlo al meglio, è Tommaso Pobega che però è ai box da dicembre.

Il centrocampista italiano sta pian piano recuperando dal gravissimo infortunio patito contro il Monza, ma per rivederlo in campo ci vorrà ancora del tempo. Pobega, infatti, non sarà ancora tra i convocati per la trasferta di Firenze prevista per il prossimo 30 marzo e potrebbe rientrare dalla sfida successiva, quella casalinga contro il Lecce.