Tu vai fuori, non mi servi in questo stato | Vincenzo Italiano lo siede in panchina: la reazione di Nico Gonzalez

Cambio sostanziale in vista in casa viola rispetto alla sfida contro il Maccabi in Conference League. A pagare è un big della squadra.

Dopo alcuni mesi decisamente complicati i tifosi della Fiorentina possono decisamente tornare a sorridere. L’1-1 casalingo contro il Maccabi Haifa di giovedì sera è valso la qualificazione ai quarti di finale della Conference League. Un risultato che vede la squadra viola per la seconda consecutiva tra le migliori otto di questa competizione.

L’urna di Nyon di venerdì pomeriggio ha riservato altre buone notizie per i sostenitori del club toscano. Nei sorteggi validi per quarti e semifinali, infatti, la Fiorentina ha evitato lo spauracchio Aston Villa ed ha pescato i cechi del Viktoria Plzen, decisamente una delle squadre più abbordabili tra quelle rimaste nella competizione.

Nell’eventuale semifinale, inoltre, la Fiorentina se la vedrebbe contro una tra Brugge e Paok Salonicco. Evitata quindi, come detto, la squadra più forte ancora presente nella competizione, l’Aston Villa, ma anche le insidie Lille e Fenerbahce. Squadre che i toscani potrebbero incrociare soltanto in finale. La strada verso l’atto conclusivo della competizione, quindi, sembra spianata.

Dopo la delusione della scorsa stagione, con la sconfitta nel finale per mano del West Ham, la Fiorentina ci potrà riprovare, ma dovrà comunque fare molta attenzione alle insidie che si presenteranno davanti al cammino che porta alla finalissima.

Fiorentina, è ancora lotta su tre fronti

Non solo. La Fiorentina, infatti, esattamente come lo scorso anno, è ancora impegnata in tutte le competizioni e, quindi, soprattutto nel mese di aprile, sarà chiamata a giocare ogni tre giorni. La semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta e l’inseguimento ad un posto in Europa in Serie A sono altri due obiettivi da non fallire.

Domenica 17 marzo alle 18, intanto, la squadra viola si ritufferà nel campionato e andrà a far visita proprio all’Atalanta, avversaria nelle semifinali di Coppa Italia e unica squadra, come la Fiorentina, ad essere ancora in lotta per tutte e tre le competizioni stagionali. Quattro punti è il distacco in classifica tra le due squadre, con i viola che cercheranno di ridurre questo svantaggio ad una sola lunghezza.

Belotti e Beltran davanti, out Bonaventura

In vista della sfida contro la Dea, intanto, Vincenzo Italiano sta pensando ad un cambio sostanziale di formazione rispetto alla squadra scesa in campo contro il Maccabi Haifa. A sostegno di Andrea Belotti, infatti, in mezzo alle due ali Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, dovrebbe tornare titolare Lucas Beltran che era squalificato nell’ultimo match di campionato contro la Roma ed è rimasto in panchina nella sfida di Conference.

Il Vichingo dovrebbe giocare al posto di Giacomo Bonaventura che non sembra attraversare il suo miglior momento di forma stagionale. Sette gol e due assist in campionato, Jack è ancora, insieme a Nico, il capocannoniere viola per quanto riguarda la Serie A, ma negli ultimi tre mesi e mezzo è andato a segno una sola volta ed è sembrato in netto calo. Beltran, invece, sembra aver trovato la sua collocazione ideale in campo e, agendo dietro la prima punta nel 4231, favorisce con il suo lavoro gli inserimenti di Nico Gonzalez e la profondità di Andrea Belotti.