Marotta, trovato l’erede di Sommer: quest’anno retrocede in Serie B | Ma l’affare si fa a due spicci

Il portiere svizzero sta dando le giuste garanzie in questa stagione, ma l’età non è dalla sua parte. Il mercato dell’Inter anche per la porta.

Mercoledì sera, nella complicata e infuocata serata del Wanda Metropolitano di Madrid, l’Inter ha dovuto ingoiare il primo vero boccone amaro di una stagione fin qui decisamente positiva e che potrebbe entrare nella storia. L’eliminazione negli ottavi di finale di Champions League è qualcosa che in pochi si aspettavano.

La lotteria dei rigori, però, ha dato ragione all’Atletico Madrid del Cholo Simeone e ai nerazzurri non restano che tanti rimpianti. La squadra di Simone Inzaghi, però, potrà consolarsi con uno Scudetto ormai quasi conquistato, con un’ufficialità che sembra essere soltanto questione di poche settimane.

La seconda stella ormai è quasi realtà e uno dei protagonisti di questo grande successo è sicuramente Yann Sommer. Il portiere svizzero era arrivato in estate, per circa cinque milioni di euro, tra un alone di scetticismo e polemiche. Con serietà ed il duro lavoro, però, ha fatto ricredere tutti e sta disputando una grande stagione.

Pochissimi gli errori, tante le prodezze e le grandi parate. Un rendimento davvero superlativo e un record di clean sheet stagionale nel campionato italiano che potrebbe arrivare a breve. In questo momento, inoltre, l’estremo difensore elvetico è anche il portiere ad avere subito meno gol considerando i cinque migliori campionati europei.

Sommer, positivo anche al Wanda Metropolitano

Dati importanti, numeri che non lasciano spazio alle interpretazioni. Anche nella serata del Wanda Metropolitano, inoltre, Sommer ha fatto il suo. Incolpevole sui due gol dell’Atletico, provvidenziale ad inizio secondo tempo su Griezmann e autore di un miracolo nella lotteria dei rigori che ha regalato un po’ di speranze in più ai tifosi nerazzurri.

Una stagione importante, quindi, nonostante lo scetticismo iniziale. Scetticismo che era dovuto anche e soprattutto all’età di Yann. Lo svizzero, infatti, ha 35 anni e a dicembre prossimo ne compirà 36. Per un portiere non è un’età esageratamente alta, ma è chiaro che l’Inter dovrà pensare anche ad un possibile numero uno per il futuro.

Ochoa, mai in B. Spunta l’ipotesi Inter

Intanto per la prossima stagione il titolare dovrebbe essere ancora Sommer, ma per il suo vice Marotta sembra aver avuto un’idea che stuzzica non poco. Il numero dodici dell’Inter della prossima stagione, infatti, potrebbe essere Guillermo Memo Ochoa. Il portiere messicano compirà 39 anni in estate, ma nonostante questo continua ad essere di sicuro affidamento.

Nella disgraziata stagione della Salernitana, infatti, insieme a Candreva, il messicano è stato uno dei pochi a salvarsi. Vista l’ormai quasi certa retrocessione dei granata, Ochoa potrebbe anche decidere di non accettare di scendere di categoria. Un ruolo come vice in una grande squadra, invece, potrebbe essere l’ideale e l’Inter sarebbe interessata a questa eventualità.