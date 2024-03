Gli annullano il contratto e lo mandano via | De Rossi, alla Roma non c’è più spazio per lui: ha già le valigie in mano

Clamoroso a Roma, contratto annullato con effetto immediato. De Rossi lo sapeva già. Alla Roma non c’è più spazio per lui. Addio in estate.

In attesa di andare a far visita al Lecce di Luca Gotti lunedì 1 aprile alle 18.00, la Roma di Daniele De Rossi ha ripreso ad allenarsi a ranghi ridotti sui campi di Trigoria per preparare al meglio il match del Via del Mare valevole per la 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella esterna contro la formazione salentina, che i capitolini proveranno ovviamente a portare a casa non solo per centrare il sesto risulato utile consecutivo in gare di campionato (la Lupa è ferma a quattro vittorie e un pareggio), ma anche per tenersi in scia del quarto posto occupato attualmente dal sorprendente Bologna di Thiago Motta.

Un quarto posto che, lontanissimo anni luce fino a qualche mese fa, è tornato prepotentemente a disposizione dei giallorossi i quali, dall’avvento in panchina di Daniele Rossi datato 20 gennaio, hanno ritrovato quella grinta e quella determinazione che con Mourinhio stavano man mano venendo meno.

Una ritrovata fiducia nei propri mezzi che nel giro di due mesi ha visto la Roma portarsi a ridosso della zona Champions League e superare due turni di Europa League (spareggio contro il Feyenoord e ottavi di finale contro il Brighton) dove, i prossimi 11 e 18 aprile, affronterà nel doppio derby tutto italiano dei quarti di finale il Milan di Stefano Pioli.

Roma, che risalita da gennaio a oggi: giallorossi vicinissimi alla zona Champions League

Un miraggio fino a poche settimane fa, il quarto posto è ora a soli tre punti di distanza dal quinto occupato dalla Roma di Daniele De Rossi. Una formazione, quella capitolina, che, rinata sotto la guida di Capitan Futuro, ha inanellato una serie di risulati positivi la quale, eccezion fatta per la sconfitta interna del 10 febbraio contro l’Inter, l’ha riportata prepotentemente in corsa per un posto in Champions League.

Una risalita straordinaria, quella fatta registrare dai giallorossi, i quali, da gennaio a oggi, hanno recuperato terreno non solo sulla quarta posizione Bologna di Thiago Motta, ma anche sulla terza della Juventus di Massimiliano Allegri che, distante ora come ora appena otto punti, ha avuto, nello stesso lasso di tempo che la Magica ha sfruttato per rialzare la china, un calo significativo che, tradotto in risultati, l’ha vista mettere in cassaforte appena sette punti in otto partite disputate dal 27 gennaio al 17 marzo.

Roma, Huijsen alla tornerà alla Juventus: “Tornerò e mi metterò a disposizione“

Passato in prestito oneroso dalla Juventus alla Roma lo scorso 6 gennaio, Dean Huijsen ha avuto fin qui modo di mettersi particolarmente in mostra con la maglia giallorossa con la quale, al momento, ha disputato 12 partite tra Serie A e Coppa Italia realizzando anche due gol (contro Cagliari e Frosinone).

Un bottino di tutto rispetto per un giocatore ancora giovanisismo il quale, come spiegato durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, tornerà certamente alla Juventus a fine stagione con il chiaro obiettivo di rientrare nelle scelte di Massimiliano Allegri il quale, visti i tanti impegni che aspetteranno i bianconeri il prossimo anno, potrebbe anche decidere di confermarlo in squadra alle spalle dei vari Danilo, Bremer e Gatti. Una mossa da tenere quindi in considerazione, quella riguardante la permanenza a Torino del classe 2005, della quale ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi.