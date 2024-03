Leo Messi in Serie A? Questione di settimane | Il video ha fatto il giro del mondo: si sta materializzando l’impossibile ma…

Un video sta diventando virale sul web, Leo Messi può giocare in Serie A, la notizia può ufficializzarsi nelle prossime settimane

Prima stagione lontano dall’Europa per Leo Messi. Il fantasista argentino si è congedato dal Paris Saint Germain, salutando il club francese insieme a Neymar, dopo le contestazioni degli ultimi mesi del passato campionato, vinto ma senza brillare. La grave soddisfazione di avere guidato la propria Nazionale alla conquista del Mondiale in Qatar è l’ultimo importante traguardo raggiunto di una carriera da autentico fuoriclasse.

Nell’Inter Miami ha dimostrato con alcuni reti di pregevole fattura di avere ancora qualcosa da dare al mondo del calcio, a discapito dell’età, e che potrebbe benissimo essere protagonista in un campionato europeo.

Proprio sul campo della sua attuale squadra giocherà questa sera la Nazionale italiana nell’amichevole che la vedrà di fronte al Venezuela, un test utile in vista degli Europei che si svolgeranno il prossimo giugno in Germania e in cui gli azzurri si presenteranno da Campioni in carica.

Per il commissario tecnico Luciano Spalletti alcune convocazioni che sono state contestate, come l’esclusione di Gianluca Scamacca e di Bryan Cristante, ma sarà il campo a dare le giuste risposte e a porre fine alle polemiche.

Il giovane italiano ha stupito tutti, ha giocate che ricordano Messi

Intanto un potenziale nuovo punto fermo della Nazionale futura, Simone Pafundi, è stato assoluto leader dell’Under 19 nella gara d’esordio della fase elite degli Europei contro la Scozia, vinta dagli azzurrini per 3 a 1.

Un eurogol per lui, tanto che un’analista scozzese lo ha paragonato a Leo Messi, tanto che è rimasto sbalordito dalle qualità tecniche e dal modo di trattare la sfera che ha il 18enne di origini napoletane ma nato a Monfalcone.

L'Udinese detiene il suo cartellino ma lo ha mandato in prestito Proprietario del suo cartellino è l'Udinese che lo ha girato in prestito al Losanna in Svizzera, decisione meditata per consentire al talentino di giocare con continuità e poi tornare con un maggiore bagaglio di esperienza da testare nel ritiro estivo. Friulani che nel corso della sua storia hanno lanciato molti giovani ma pochi italiani, con i lavori dei talent scout che si sono concentrati più sull'Est Europa e sul Sud America. Pafundi rappresenta una bella eccezione, con la speranza che questa prestazione non sia un fuoco di paglia.