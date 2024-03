Grazie Roma, ma siete stati una ruota di scorta | Paredes, addio UFFICIALE: il prossimo anno giocherà in Liga

Il periodo è davvero d’oro per il club giallorosso dopo l’arrivo di De Rossi anche se nelle ultime ore è arrivata una cattiva notizia.

Sette vittorie, un pareggio e una sconfitta, due turni superati in Europa League e prospettive davvero ottime in vista del futuro prossimo. La situazione che si sta vivendo in casa della Roma è davvero paradossale se si pensa soltanto a quanto accadeva fino a poco più di due mesi fa.

L’arrivo di Daniele De Rossi, che ha sostituito l’amatissimo José Mourinho, con cui però la squadra non riusciva più ad ottenere risultati e si era creata parecchia tensione tra tecnico e calciatori, è stata davvero una manna per tutto l’ambiente giallorosso che ha ripreso entusiasmo ed è tornato a respirare aria fresca e serena.

Oltre ad un gioco completamente cambiato, ad una fantastica armonia che si respira ogni giorni a Trigoria, ci sono soprattutto i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La Roma depressa, sempre nervosa e sull’orlo di una crisi di nervi che si vedeva con lo Special One in panchina, è diventata una squadra allegra, frizzante, ma soprattutto vincente.

Dal nono al quinto posto in campionato con risultati davvero a tratti sorprendenti. Una sola sconfitta, peraltro contro l’Inter capolista e con un primo tempo pressoché dominato, un pareggio acciuffato con carattere a Firenze all’ultimo minuto e ben sette vittorie, spesso anche spettacolari, piene di gol e molto convincenti.

Roma, il cammino in Europa

Questo lo score della Roma di De Rossi che ora è quinta in classifica, a soli tre punti dal Bologna quarto, e continua a sperare in una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League. Come se non bastasse, poi, sono arrivati i due passaggi del turno in Europa League: quello sofferto, ottenuto ai calci di rigore contro il Feyenord e quello travolgente ottenuto ai danni del Brighton di De Zerbi.

All’orizzonte c’è lo spettacolare ed intrigante derby italiano, ai quarti di finale, contro il Milan che ci dirà se la Roma di De Rossi sarà capace di emulare in Europa quella di Mourinho, ma con un andamento in campionato decisamente migliore e convincente. In questa squadra particolare importanza assume Leandro Paredes che, nel ruolo di unico regista davanti alla difesa, sta offrendo prestazioni decisamente incoraggianti, le migliori degli ultimi anni.

Mercato, Aitor Paredes rinnova con l’Athletic Bilbao

Un altro Paredes, invece, sfuma definitivamente come possibile obiettivo di mercato dei giallorossi. Si tratta del difensore dell’Athletic Bilbao, Aitor. che continuerà la sua avventura con il club basco. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata l’ufficialità del suo rinnovo fino al 30 giugno 2029.

Il classe 2000, proveniente dalla Cantera del club basco, è una delle tante note lieti del sorprendente Athetic Bilbao, ora addirittura quarto in classifica in Liga e virtualmente qualificato per la prossima Champions League. Aitor Paredes Casamichana non si muoverà da Bilbao (e non firmerà per la Roma, che sembrava interessata al ragazzo) e potrà diventare una delle bandiere del club più iconico di Spagna.