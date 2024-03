Cuadrado lo chiama, l’ex pupillo risponde: nuova coltellata alla schiena | Questa volta con la Juve ha chiuso

Non solo Cuadrado, un altro giocatore in forza alla Juventus potrebbe trasferirsi dai rivali dell’Inter, ecco di chi si tratta

Dopo essere stato uno dei baluardi della fascia bianconera in diverse stagioni trionfali in Italia, Juan Cuadrado ha deciso di lasciare la Continassa la scorsa estate e di firmare da svincolato con l’Inter, forte della fiducia di Beppe Marotta, direttore sportivo che lo aveva voluto alla Juventus.

Parabola discendente di una carriera di tutto rispetto per il colombiano, adattato come terzino dopo i primi anni da professionista come esterno offensivo. Un utile rinforzo per il turnover di Simone Inzaghi, soprattutto grazie all’esperienza internazionale maturata.

A dicembre è arrivato un grave infortunio che lo terrà lontano dal campo sino al termine di questa stagione, costringendo la società a intervenire sul mercato per sostituirlo, con l’arrivo di Buchanan a tappare il vuoto.

Per lui l’obiettivo di recuperare al meglio per proseguire ancora per qualche anno la sua storia da calciatore, con la Serie A che ha potuto ammirare le sue ottime prestazioni e alcune reti di pregevole fattura.

Arthur Melo tornerà alla Juventus, la Fiorentina non riesce a riscattarlo

Potrebbe seguire la stessa strada di Cuadrado anche un altro giocatore di proprietà della Juventus. Stiamo parlando di Arthur Melo, che difficilmente sarà riscattato dalla Fiorentina nonostante l’ottima stagione disputata in Toscana per la cifra ritenuta troppo elevata dal patron Commisso.

Il centrocampista brasiliano, 27enne, farà ritorno quindi a Torino ma solo momentaneamente dato che i bianconeri non sono interessati a puntare su di lui per la mediana. L’agente del calciatore Federico Pastorello lavorerà per trovare una nuova sistemazione al suo assistito.

Il futuro di Arthur, in cerca di una squadra dove possa restare a lungo

Il suo attuale stipendio, con 4 milioni e mezzo più ampi bonus fino ad arrivare intorno ai 9, sono coperti per più della metà dalla Juventus. L’Inter potrebbe valutare il suo profilo anche se in mezzo al campo ha già degli interpreti di assoluto livello.

Nel Barcellona era una delle premesse più interessanti nel ruolo di regista ma nella Juventus non ha replicato le prestazioni offerte in Catalogna. A Liverpool si era ripreso ma è a Firenze che è tornato l’Arthur sicuro dei propri piedi e padrone del campo, spinto anche dalla fiducia del suo attuale allenatore Vincenzo Italiano, che stravede per lui.