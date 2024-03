Pulisic, tegola dalla Nazionale | Pioli farà a meno di lui nel momento decisivo: l’infermeria si riempie

Proprio non ci voleva, Pulisic stremato dopo l’impegno con la Nazionale statunitense, Pioli dovrà fare a meno di lui per il momento decisivo della stagione

Ben 12 reti segnate nella sua prima stagione in rossonero per Pulisic, grande protagonista nel Milan. L’acquisto dello scorso mercato estivo che ha maggiormente inciso nella fase offensiva della squadra guidata da Stefano Pioli. Per l’esterno un ottimo feeling con i compagni di reparto, da Rafa Leao a Olivier Giroud e numeri da top player che non aveva mostrato nella sua precedente parentesi con la maglia del Chelsea in Premier League.

Una rosa in larga parte rivoluzionata quella del Milan con ben dieci nuovi innesti arrivati prima dell’inizio di questo campionato e Pulisic è stato il più continuo nelle prestazioni, sin da subito integrato nello scacchiere tattico del mister emiliano.

Il Milan spera di costruire su di lui il futuro del reparto offensivo che subirà dei cambiamenti la prossima estate dato il probabile addio di Giroud e la necessità di un degno sostituto in area di rigore e al centro dell’attacco.

Intanto c’è da pensare al rush finale di questa stagione, con il secondo posto da consolidare in Serie A e con l’Europa League da alzare e da affrontare con la massima concentrazione, a partire dal derby italiano nei quarti che vedrà affrontare i rossoneri e la Roma.

Pulisic appesantito dall’ultima partita in Nazionale, probabile uno stop per lui

Per Pulisic 120 minuti giocati contro la Jamaica nella Nations League Concacaf con la maglia degli Stati Uniti. La nazionale a stelle e strisce ha pareggiato i conti solo al 96’ grazie a un’autorete di Burke sul cross proprio dell’esterno milanista.

Il successo è arrivato solo ai tempi supplementari con una doppietta dell’attaccante del Coventry Wright. Per Pulisic un impegno gravoso a livello fisico e per lui probabile il riposo di almeno una partita al suo rientro in Italia, per tornare al massimo in Europa League.

Pulisic indispensabile per Pioli che si gioca la riconferma in questa ultima parte di stagione

Stefano Pioli lo vuole in uno stato di forma ottimale per cercare di scardinare le difese avversarie e togliersi qualche soddisfazione in quelli che potrebbero essere gli ultimi due mesi da allenatore del Milan.

Conteranno i risultati per convincere la dirigenza a continuare il percorso che ha portato, grazie anche all’attuale tecnico, di nuovo in alto in Europa e in Italia il Milan dopo un decennio deludente.