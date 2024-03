La stampa spagnola è sicura: Lewandowski atteso a Milano per la firma | Marotta ha organizzato lo ‘scambio creativo’

A sorpresa l’Inter rinforza l’attacco con il bomber polacco Lewandowski, per strapparlo al Barcellona proposto uno scambio.

Nonostante i 35 anni compiuti, Robert Lewandoski si sta confermando tra gli attaccanti più prolifici d’Europa. Seconda stagione con la maglia del Barcellona per il bomber polacco che ha segnato 20 reti tra tutte le competizioni, dopo aver chiuso la sua prima in Liga con 33 e la vittoria del titolo di capocannoniere del campionato. Una media realizzativa sempre altissima nel corso della sua carriera.

In precedenza ha segnato 344 reti in 375 presenze con la maglia del Bayern Monaco, 103 in 187 partite con il Borussia Dortmund, 41 in 82 gare con il Lech Poznan e 21 in 32 presenze con lo Znicz Pruszkow. Numeri da fuoriclasse dell’area di rigore.

I blaugrana hanno strappato il pass per i quarti di finale di Champions League nel doppio scontro che li ha visti superare il Napoli e Robert è stato decisivo con una rete in Italia e con quella che ha chiuso la pratica nella sfida di ritorno.

In campionato ha contribuito l’anno scorso alla vittoria della Liga ma non è riuscito a ripetersi in questa stagione, con il Real Madrid che ha già in tasca il titolo nazionale. Xavi ha già annunciato che saluterà il Barca e non potrebbe essere l’unico.

L’Inter pensa a uno scambio per arrivare a ingaggiare Lewandoski

Lewandoski ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma le difficoltà economiche del Barca potrebbero aprire alla possibilità di una risoluzione dell’accordo in essere. Questo consentirebbe al polacco di rescindere e firmare per un altro club.

L’Inter è interessata e disposta a mettere sul piatto, più che un conguaglio economico non alla portata delle casse nerazzurre, uno scambio all’altezza, quello di Marcus Thuram, che sarebbe sacrificato per portare ad Appiano Gentile l’attaccante polacco.

L’Atletico Madrid si inserisce nella corsa a Lewandoski, lo vuole già da luglio

Anche l’Atletico Madrid, stando a quanto riporta Mundo Deportivo, si è fatto avanti per Lewa. Questa sarebbe solo l’ultima operazione fra i due club per quanto riguarda gli attaccanti dopo quelle per David Villa nel 2013, per Luis Suarez nel 2020 e, infine, per Memphis Depay nel gennaio del 2023.

Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire la buona riuscita della trattativa ma i tifosi dell’Inter si augurano che Robert possa scegliere il progetto tecnico nerazzurro.