Sta accadendo l’impossibile: Dybala al Milan | Maglia numero 10 e chiavi dell’attacco: ma non Paulo, è il suo erede

L’erede del talento argentino potrebbe arrivare in Italia e vestire la maglia dei rossoneri attraverso una formula già sperimentata.

La Roma, grazie alla vittoria casalinga per 1-0 contro il Sassuolo, è riuscita ad ottenete l’ennesima vittoria di questa per ora entusiasmante avventura di De Rossi in panchina. Un successo che è arrivato però in maniera diversa rispetto a tanti altri ottenuti negli ultimi tempi.

Una magia di Lorenzo Pellegrini ha regalato i tre punti al club capitolino che poi nel finale ha sofferto tanto ed è stato anche fortunato a riuscire a difendere l’importantissima rete di vantaggio che ora lo proietta al quinto posto solitario senza perdere terreno nei confronti del Bologna quarto in classifica.

La squadra giallorossa, come detto, ha patito più del previsto per riuscire a portare i tre punti a casa che ora fanno andare alla sosta la squadra in maniera più tranquilla e senza particolari ansie. A sbloccare il risultato, come detto, ci ha pensato Lorenzo Pellegrini che nel frattempo ha raggiunto quota nove gol stagionali, di cui già sette durante la gestione De Rossi.

Proprio il Capitano è il calciatore che più ha usufruito del cambio in panchina, con Paulo Dybala a seguire. La Joya sembra rinata, ma soprattutto è tornata a fare quello che abbiamo ammirato durante i suoi anni di Palermo e i suoi primi anni bianconeri. Giocatore di qualità superiore che, quando sta bene, in Serie A fa ancora la differenza e può essere considerato il calciatore tecnicamente più dotato dell’intero campionato italiano.

Roma, Dybala sempre più importante

Non è un caso, infatti, che proprio a causa dell’assenza dell’argentino, in casa Roma si sia vista meno qualità e la squadra ha sofferto più del previsto per sbarazzarsi del Sassuolo. I lampi di classe di Dybala fanno tutta la differenza del Mondo e i tifosi romanisti si aspettano che l’ex Juventus e Palermo possa essere a disposizione per le sfide decisive in campionato e la quella doppia di Europa League contro il Milan.

In estate, però, ci sarà di nuovo il pericolo di una sua partenza, a causa di una clausola rescissoria piuttosto bassa che potrebbe essere pagata da alcuni grandi club europei. Clausola decisamente più alta, invece, è quella che lega uno tra quelli che, in Argentina, vengono considerati gli eredi di Dybala.

Mastantuono: il Real sul nuovo talento che sta facendo impazzire l’Argentina

Parliamo di Franco Mastantuono, centrocampista di talento e fantasia classe 2007 che milita nel River Plate. Stando a quanto riporta As, il ragazzo piace moltissimo al Real Madrid che sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 45-50 milioni di euro inserita dal River Plate al momento del rinnovo del contratto arrivato nelle scorse ore.

Centrocampista, ma spesso anche impiegato da trequartista, dal talento cristallino, Mastantuono può ricoprire anche il ruolo di esterno nel tridente offensivo. In Argentina sono già nove le presenze in campionato con la maglia dei Millonarios, con cui ha realizzato già una rete nei 73 minuti giocati nella Coppa Nazionale. Il Real sembra fare sul serio, ma alla finestra c’è anche il Milan che potrebbe accogliere il ragazzo in prestito per concedergli maggiore minutaggio e fargli seguire le orme di Brahim Diaz.