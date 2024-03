Gioca in Serie B, e quindi? | Allegri lo vuole a tutti i costi: ultimatum a Giuntoli per metterlo sotto contratto

Il tecnico bianconero ha chiesto espressamente un calciatore all’attuale Football Director nonostante giochi nella serie cadetta.

Un periodo difficile, sicuramente il più complicato della stagione fino a questo momento. La Juventus pareggia in casa contro il Genoa, non riuscendo ad andare a segno, e vede il secondo posto, ora occupato dal Milan, allontanarsi a tre lunghezze di svantaggio.

Sono soltanto sette i punti fatti nelle ultime otto giornate dai bianconeri che sono passati dalla potenziale lotta Scudetto contro l’Inter a vedersi scavalcati dal Milan e a non avere ancora la sicurezza di un posto nella prossima Champions League, da sempre obiettivo stagionale dichiarato da Massimiliano Allegri.

Proprio il tecnico livornese, dopo qualche mese in cui sono arrivati soprattutto elogi, è tornato sul banco degli imputati. Tra chi è da sempre un suo detrattore e continua a pensare che il suo tempo sulla panchina della Juve sia finito e chi invece gli imputa gli ultimi risultati negativi della squadra, sono parecchi, juventini e non, quelli che non lo vorrebbero più come allenatore della Vecchia Signora.

Lo stesso Allegri è sembrato un po’ nervoso al termine della partita contro il Genoa ed ha risposto in maniera stizzita e polemica ad un giornalista di Sky durante il post match. Il suo contratto scade nel giugno 2025, ma sono molti quelli che mettono in dubbio la sua permanenza anche per quanto riguarda la prossima stagione.

Allegri, destino che dipende anche dalla Coppa Italia

Molto dipenderà, comunque, da come finirà questa stagione. In campionato secondo o terzo posto cambia ben poco, l’importante sarà blindare il posto nella prossima Champions League. Decisiva, a questo punto, diventa la Coppa Italia, con la Juventus che, subito dopo la sosta per le Nazionali, sarà impegnata contro la Lazio per l’andata delle semifinali del torneo.

Riportare un titolo in casa bianconera sarebbe molto importante per garantirsi un altro anno sulla panchina della Juve o addirittura un rinnovo che, al momento, appare assai lontano. Le scelte sul mercato estivo, poi, dipenderanno soprattutto da chi sarà il prossimo allenatore della squadra.

Juve, idea Pohjanpalo per l’attacco

Massimiliano Allegri avrebbe intanto individuato un attaccante che potrebbe rappresentare una valida alternativa ai titolari. Si tratta di Joel Pohjanpalo del Venezia. Il finlandese sta trascinando i lagunari verso il sogno del ritorno in Serie A ed ha già realizzato in questa Serie B 18 reti in 30 partite. Al momento il suo record di 19 realizzazioni è ad una sola lunghezza, ma nella scorsa stagione la punta veneziana ci mise 38 partite per raggiungere quella cifra.

Pohjanpalo, quindi, come usato sicuro per far rifiatare i titolari, ma soprattutto per avere un calciatore pronto che entri dalla panchina e che sappia centrare la porta. Cosa che in questa stagione non è riuscita benissimo alle riserve di Vlahovic, con Milik che ha segnato con il contagocce e Moise Kean che resta a quota zero reti in Serie A.